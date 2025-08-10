Забарний отримуватиме в ПСЖ вдвічі більше, але бонуси збільшать суму до 8 млн

Названо зарплату та бонуси Забарного в ПСЖ
Український центрбек англійського "Борнмута" Ілля Забарний перейде у французький "ПСЖ". Оголошення про трансфер очікується 11 серпня.
Напередодні оголошення французьке видання L’Equipe опублікували умови особистого контракту Забарного.
Ілля отримуватиме більше, ніж в Англії
Французькі джерела повідомили, що 22-річний футболіст у свій перший сезон за "ПСЖ" отримає 4,5 млн євро після виплати всіх податків.
При цьому, у контракті прописані бонуси, які можуть підняти дохід Іллі до 8 млн євро.
Контракт розрахований на п’ять років. Згідно з уточненням, що 4,5 млн євро українець отримає за перший сезон, можна очікувати, що оклад Іллі збільшуватиметься.
"ПСЖ" заплатить "Борнмуту" за футболіста 63 млн євро плюс 3 млн євро у вигляді бонусів, серед яких перемоги в Лізі чемпіонів та Лізі 1.
Також 25% від суми трансферу, що складе 15,75 млн євро, отримає "Динамо". Раніше кияни продали Забарного в "Борнмут" 22,7 млн євро. Тому загальна сума трансферу для українців складе 38,45 млн євро, що є рекордом для клубу.
Нагадаємо, російські уболівальники дуже агресивно відреагували на трансфер Забарного в "ПСЖ".
В "ПСЖ" за вимогою Забарного почали процес видворення російського воротаря Матвія Сафонова з клубу, але він нікому не потрібний.
Читайте Новини.LIVE!