Головна Спорт Названо зарплату та бонуси Забарного в ПСЖ

Названо зарплату та бонуси Забарного в ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 14:07
Забарний отримуватиме в ПСЖ вдвічі більше, але бонуси збільшать суму до 8 млн
Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Український центрбек англійського "Борнмута" Ілля Забарний перейде у французький "ПСЖ". Оголошення про трансфер очікується 11 серпня.

Напередодні оголошення французьке видання L’Equipe опублікували умови особистого контракту Забарного.

Читайте також:
Илья Забарный
Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Ілля отримуватиме більше, ніж в Англії

Французькі джерела повідомили, що 22-річний футболіст у свій перший сезон за "ПСЖ" отримає 4,5 млн євро після виплати всіх податків.

При цьому, у контракті прописані бонуси, які можуть підняти дохід Іллі до 8 млн євро.

Контракт розрахований на п’ять років. Згідно з уточненням, що 4,5 млн євро українець отримає за перший сезон, можна очікувати, що оклад Іллі збільшуватиметься.

"ПСЖ" заплатить "Борнмуту" за футболіста 63 млн євро плюс 3 млн євро у вигляді бонусів, серед яких перемоги в Лізі чемпіонів та Лізі 1.

Також 25% від суми трансферу, що складе 15,75 млн євро, отримає "Динамо". Раніше кияни продали Забарного в "Борнмут" 22,7 млн євро. Тому загальна сума трансферу для українців складе 38,45 млн євро, що є рекордом для клубу.

Нагадаємо, російські уболівальники дуже агресивно відреагували на трансфер Забарного в "ПСЖ".

В "ПСЖ" за вимогою Забарного почали процес видворення російського воротаря Матвія Сафонова з клубу, але він нікому не потрібний.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
