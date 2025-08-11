Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Суркіс погодився допомогти Шовковському перед важливими матчами

Суркіс погодився допомогти Шовковському перед важливими матчами

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 11:01
Суркіс приведе в Динамо конкурента для Шовковського
Ігор Суркіс спостерігає за грою "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" готується до змін у структурі тренерського штабу. Клуб розглядає можливість залучення нового фахівця.

Цей тренер відповідатиме за методологію роботи команди, повідомляє "ТаТоТаке".

Реклама
Читайте також:

Як кандидатів розглядаються як аналітики, так і асистенти головного тренера. Така посада має допомогти оптимізувати роботу штабу та посилити підтримку Олександра Шовковського в тактичних та організаційних питаннях.

Александр Шовковский
Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що відомо про нового тренера "Динамо"

Зазначається, що йдеться не про зміну головного тренера, а про розширення команди фахівців навколо нього. Клуб має намір закрити дефіцит компетенцій, які можуть зіграти ключову роль у довгостроковій перспективі.

Сезон УПЛ команда почала з перемог над "Вересом" та "Рухом", набравши максимальну кількість очок у перших турах. У єврокубках старт також був успішним — двічі обіграно мальтійський "Хамрун Спартанс" із рахунком 3:0.

Однак у першому матчі наступного раунду кияни поступилися кіпрському "Пафосу" мінімально, що лише посилило необхідність у додатковій аналітичній та методичній підтримці всередині штабу.

Важливо зазначити, що нинішній головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський спочатку працював у клубі помічником Мірчі Луческу, і після відставки румунського фахівця очолив "біло-синіх".

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" може повернутися у футбол та підписати контракт із клубом Першої ліги.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко тріумфально повернула собі титул найкращої спортсменки країни зі стрибків у висоту.

спорт футбол Динамо Ігор Суркіс тренер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації