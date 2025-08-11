Суркіс приведе в Динамо конкурента для Шовковського

Суркіс погодився допомогти Шовковському перед важливими матчами
Київське "Динамо" готується до змін у структурі тренерського штабу. Клуб розглядає можливість залучення нового фахівця.
Цей тренер відповідатиме за методологію роботи команди, повідомляє "ТаТоТаке".
Як кандидатів розглядаються як аналітики, так і асистенти головного тренера. Така посада має допомогти оптимізувати роботу штабу та посилити підтримку Олександра Шовковського в тактичних та організаційних питаннях.
Що відомо про нового тренера "Динамо"
Зазначається, що йдеться не про зміну головного тренера, а про розширення команди фахівців навколо нього. Клуб має намір закрити дефіцит компетенцій, які можуть зіграти ключову роль у довгостроковій перспективі.
Сезон УПЛ команда почала з перемог над "Вересом" та "Рухом", набравши максимальну кількість очок у перших турах. У єврокубках старт також був успішним — двічі обіграно мальтійський "Хамрун Спартанс" із рахунком 3:0.
Однак у першому матчі наступного раунду кияни поступилися кіпрському "Пафосу" мінімально, що лише посилило необхідність у додатковій аналітичній та методичній підтримці всередині штабу.
Важливо зазначити, що нинішній головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський спочатку працював у клубі помічником Мірчі Луческу, і після відставки румунського фахівця очолив "біло-синіх".
