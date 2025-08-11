Видео
Суркис согласился помочь Шовковскому перед важными матчами

Суркис согласился помочь Шовковскому перед важными матчами

Дата публикации 11 августа 2025 11:01
Суркис приведет в Динамо конкурента для Шовковского
Игорь Суркис наблюдает за игрой "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" готовится к изменениям в структуре тренерского штаба. Клуб рассматривает возможность привлечения нового специалиста.

Этот тренер будет отвечать за методологию работы команды, сообщает "ТаТоТаке". 

В качестве кандидатов рассматриваются как аналитики, так и ассистенты главного тренера. Такая должность должна помочь оптимизировать работу штаба и усилить поддержку Александра Шовковского в тактических и организационных вопросах. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что известно о новом тренере "Динамо"

Отмечается, что речь идет не о смене главного тренера, а о расширении команды специалистов вокруг него. Клуб намерен закрыть дефицит компетенций, которые могут сыграть ключевую роль в долгосрочной перспективе.

Сезон УПЛ команда начала с побед над "Вересом" и "Рухом", набрав максимальное количество очков в первых турах. В еврокубках старт также был успешным — дважды обыгран мальтийский "Хамрун Спартанс" со счетом 3:0.

Однако в первом матче следующего раунда киевляне уступили кипрскому "Пафосу" минимально, что лишь усилило необходимость в дополнительной аналитической и методической поддержке внутри штаба.

Важно отметить, что нынешний главный тренер "Динамо" Александр Шовковский изначально работал в клубе помощником Мирчи Луческу, и после отставки румынского специалиста возглавил "бело-синих". 

Напомним, бывший футболист "Динамо" может вернуться в футбол и подписать контракт с клубом Первой лиги. 

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко триумфально вернула себе титул лучшей спортсменки страны по прыжкам в высоту. 

Автор:
Максим Яворницкий
