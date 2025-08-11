Левченко выиграла золото впервые за шесть лет и объяснила свой успех

Юлия Левченко отвечает на вопросы. Фото: УНИАН

В финале чемпионата Украины по прыжкам в высоту за золото боролись девять спортсменок. Главная дуэль развернулась между двукратной чемпионкой страны Юлией Левченко и Екатериной Табашник.

Участница Олимпиады в Париже сумела одержать важнейшую победу, сообщает "Суспільне Спорт".

Решающей стала высота 1,87 метра, которую Юлия Левченко взяла с первой попытки. Екатерина Табашник не смогла преодолеть планку в трех попытках, и победа досталась Юлии. Уже в статусе чемпионки она подняла планку на 1,95 м и преодолела ее с третьей попытки. Попытка взять 2,00 м успеха не принесла.

Прыжок Юлии Левченко. Фото: ФЛАУ/Александр Залевский

Почему чемпионство Левченко особенно важно

Для одной из звезд украинской легкой атлетики этот титул стал первым с 2019 года. До этого она выигрывала национальное первенство дважды, в 2018 и 2019 годах. Победа особенно ценна, ведь она шла в рамках отбора на чемпионат мира.

"Классно, что пришло много болельщиков. Особенно вдохновляли детские голоса. Думала: Юля, надо прыгать. Это вдвойне приятно", — объяснила Левченко.

Юлия Левченко во время турнира. Фото: УНИАН

Что спортсменка сказала о своем триумфе

Участница Олимпийских игр отметила, что, несмотря на совет тренера не пробовать 2,00 м, она решила рискнуть. По ее словам, сам факт присутствия наставницы на соревнованиях был важным фактором — в сезоне Юлия часто выступала без нее. Также Левченко также подчеркнула, что чемпионат Украины всегда остаётся принципиальным стартом:

"У нас очень высокая конкуренция, и выступать здесь — это вызов. Девочки сегодня здорово боролись, и это подстегивало. Главное чувство в секторе — будто летишь. Когда ловишь этот момент, уже не важны цифры и места. Ты просто кайфуешь от полета", — добавила Левченко.

Напомним, в перерывах между турнирами и тренировками Юлия Левченко нянчит дочь другой спортсменки, Ирины Геращенко.

