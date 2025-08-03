Левченко шокировала упражнением в спортзале — звезда готовится к чемпионату мира

Левченко шокировала всех в тренажерном зале — ее не поняли
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко впервые за последние годы проводит хороший сезон. Прыгунье в высоту удалось взять медали на нескольких турнирах и теперь она готовится к новым стартам.
Для подготовки Левченко вернулась в Киев, подтверждение чему можно увидеть в ее Instagram.
Интересно, что в социальных сетях Левченко остается самой популярной украинской легкоатлеткой. Сейчас в Instagram на красавицу подписано 509 тысяч фолловеров.
Левченко шокировала в спортзале
В рамках подготовки к предстоящим турнирам, среди которых самым важным будет чемпионат мира, Левченко посетила легкоатлетический манеж.
В манеже Юлия пошла в зону тренажеров и делала странные выпрыгивания со штангой. Интересно, что Левченко сама назвала это упражнение странным.
"Когда ты появишься в спортзале со своими странными упражнениями по легкой атлетике", — написала Левченко.
Напомним, в Саудовской Аравии стартовала подготовка у украинского вратаря Георгия Бущана.
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