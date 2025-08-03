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Главная Спорт Левченко шокировала всех в тренажерном зале — ее не поняли

Левченко шокировала всех в тренажерном зале — ее не поняли

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 08:10
Левченко шокировала упражнением в спортзале — звезда готовится к чемпионату мира
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко впервые за последние годы проводит хороший сезон. Прыгунье в высоту удалось взять медали на нескольких турнирах и теперь она готовится к новым стартам.

Для подготовки Левченко вернулась в Киев, подтверждение чему можно увидеть в ее Instagram.

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Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Интересно, что в социальных сетях Левченко остается самой популярной украинской легкоатлеткой. Сейчас в Instagram на красавицу подписано 509 тысяч фолловеров.

Левченко шокировала в спортзале

В рамках подготовки к предстоящим турнирам, среди которых самым важным будет чемпионат мира, Левченко посетила легкоатлетический манеж.

В манеже Юлия пошла в зону тренажеров и делала странные выпрыгивания со штангой. Интересно, что Левченко сама назвала это упражнение странным.

"Когда ты появишься в спортзале со своими странными упражнениями по легкой атлетике", — написала Левченко.

Напомним, в Саудовской Аравии стартовала подготовка у украинского вратаря Георгия Бущана.

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Юлия Левченко Легкая атлетика прыжки в высоту жены футболистов Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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