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Главная Спорт Левченко не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне

Левченко не выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 11:06
Левченко неожиданно исчезла из стартлиста Бриллиантовой лиги в Лондоне
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

В Лондоне 19 июля пройдет пятый этап "Бриллиантовой лиги". На нем Украину должны были представить Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Однако, Левченко не оказалось в перечне участниц, сообщил портал "Суспільне Спорт".

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Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Почему Левченко не выступит в Лондоне

Левченко сообщила, что не выступит на турнире по организационным причинам. Детали уточнять она не стала.

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На данный момент известно, что изначально Левченко была заявлена на соревнования по прыжкам в высоту вместе с Магучих, но ее имя исчезло из стартлиста, где остались восемь участниц, в том числе лидер мирового рейтинга Магучих и австралийка Элеанор Паттерсон.

Левченко в последний раз пропускала этап Бриллиантовой лиги в сентябре 2024 года в Цюрихе. В сезоне-2025 она участвовала во всех четырех предыдущих этапах, лучший результат — четвертое место в Сямэне, Шанхае и Стокгольме.

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За четыре дня до этапа в Лондоне Юлия добыла серебро на Континентальном туре в Брешии с результатом 1.97 м, который является для нее вторым лучшим в сезоне.

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Юлия Левченко Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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