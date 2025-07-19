Левченко несподівано зникла зі стартлисту Діамантової ліги в Лондоні

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

В Лондоні 19 липня пройде п'ятий етап "Діамантової ліги". На ньому Україну мали представити Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Однак, Левченко не опинилося в переліку учасниць, повідомив портал "Суспільне Спорт".

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Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Чому Левченко не виступить в Лондоні

Левченко повідомила, що не виступить на турнірі через організаційні причини. Деталі уточнювати вона не стала.

Наразі відомо, що спочатку Левченко була заявлена на змагання зі стрибків у висоту разом із Магучіх, але її ім’я зникло зі стартлиста, де залишилися вісім учасниць, зокрема лідерка світового рейтингу Магучіх і австралійка Елеанор Паттерсон.

Левченко востаннє пропускала етап Діамантової ліги у вересні 2024 року в Цюриху. У сезоні-2025 вона брала участь у всіх чотирьох попередніх етапах, найкращий результат — четверте місце в Сямені, Шанхаї та Стокгольмі.

За чотири дні до етапу в Лондоні Юлія здобула срібло на Континентальному турі в Брешії з результатом 1.97 м, який є для неї другим найкращим у сезоні.

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