Левченко шокувала вправою у спортзалі — зірка готується до чемпіонату світу

Левченко шокувала всіх у тренажерному залі — її не зрозуміли
Українська легкоатлетка Юлія Левченко вперше за останні роки проводить хороший сезон. Стрибунці у висоту вдалося взяти медалі на кількох турнірах і тепер вона готується до нових стартів.
Для підготовки Левченко повернулася до Києва, підтвердження чому можна побачити в її Instagram.
Цікаво, що в соціальних мережах Левченко залишається найпопулярнішою українською легкоатлеткою. Наразі в Instagram на красуню підписано 509 тисяч фоловерів.
Левченко шокувала в спортзалі
В рамках підготовки до майбутніх турнірів, серед який найважливішим буде чемпіонат світу, Левченко відвідала легкоатлетичний манеж.
В манежі Юлія пішла до зони тренажерів і робила дивні вистрибування зі штангою. Цікаво, що Левченко сама назвала цю вправу дивною.
"Коли ти з'явишся в спортзалі зі своїми дивними вправами з легкої атлетики", — написала Левченко.
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