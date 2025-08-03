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Головна Спорт Левченко шокувала всіх у тренажерному залі — її не зрозуміли

Левченко шокувала всіх у тренажерному залі — її не зрозуміли

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 08:10
Левченко шокувала вправою у спортзалі — зірка готується до чемпіонату світу
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Українська легкоатлетка Юлія Левченко вперше за останні роки проводить хороший сезон. Стрибунці у висоту вдалося взяти медалі на кількох турнірах і тепер вона готується до нових стартів.

Для підготовки Левченко повернулася до Києва, підтвердження чому можна побачити в її Instagram.

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Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Цікаво, що в соціальних мережах Левченко залишається найпопулярнішою українською легкоатлеткою. Наразі в Instagram на красуню підписано 509 тисяч фоловерів.

Левченко шокувала в спортзалі

В рамках підготовки до майбутніх турнірів, серед який найважливішим буде чемпіонат світу, Левченко відвідала легкоатлетичний манеж.

В манежі Юлія пішла до зони тренажерів і робила дивні вистрибування зі штангою. Цікаво, що Левченко сама назвала цю вправу дивною.

"Коли ти з'явишся в спортзалі зі своїми дивними вправами з легкої атлетики", — написала Левченко.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії стартувала підготовка у українського воротаря Георгія Бущана.

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Юлія Левченко Легка атлетика стрибки у висоту дружини футболістів Збірна України з легкої атлетики
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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