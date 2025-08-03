Геращенко показала, как Левченко нянчит ее ребенка в спортзале

Ирина Геращенко во время турнира. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Одна из ведущих легкоатлеток Украины Ирина Геращенко готовится вернуться в профессиональный спорт. Участница Олимпиады в Париже делала паузу на роды.

Геращенко взяла с собой маленькую дочь в спортзал и показала это на своей странице в Instagram.

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Ирина Геращенко и ее муж стали родителями 11 июня 2025 года. Пара назвала дочь Дианой. Спустя всего несколько недель после родов украинская спортсменка вернулась к тренировкам, поскольку она и не собиралась завершать карьеру.

Ирина Геращенко во время прыжка. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Геращенко уже работает в зале

Обладательница бронзовой медали Олимпиады в Париже упорно работает в спортивном зале и добивается внушительных результатов. На видео, которые 30-летняя легкоатлетка выкладывает на своей странице в социальной сети, заметно, что она уже практически вернулась в форму. При этом Ирина не стесняется показывать, насколько тяжело ей это дается.

Ирина Геращенко в спортзале, а Юлия Левченко с Дианой на руках. Кадр из видео

На одном из видео Геращенко показала, что ее маленькая дочь Диана тоже поддерживает маму в спортзале. При этом ребенка с удовольствием нянчит еще одна звезда украинского спорта.

"Диане очень повезло с подругами", — так Ирина Геращенко подписала видео, на котором маленькую Диану с улыбкой качает на руках Юлия Левченко.

Напомним, во время подготовки к новым турнирам Юлия Левченко добивается идеальных результатов в спортзале. Легкоатлетка уже неоднократно поднималась на подиум в нынешнем сезоне.

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