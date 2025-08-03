Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Геращенко набула ідеальної форми після народження дитини

Геращенко набула ідеальної форми після народження дитини

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 10:31
Геращенко показала, як Левченко няньчить її дитину в спортзалі
Ірина Геращенко під час турніру. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Одна з провідних легкоатлеток України Ірина Геращенко готується повернутися в професійний спорт. Учасниця Олімпіади в Парижі робила паузу на пологи.

Геращенко взяла із собою маленьку доньку в спортзал та показала це на своїй сторінці в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Ірина Геращенко та її чоловік стали батьками 11 червня 2025 року. Пара назвала доньку Діаною. Лише через кілька тижнів після пологів українська спортсменка повернулася до тренувань, оскільки вона і не збиралася завершувати кар'єру.

Ирина Геращенко
Ірина Геращенко під час стрибка. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Геращенко вже працює в залі

Володарка бронзової медалі Олімпіади в Парижі наполегливо працює в спортивному залі та досягає значних результатів. На відео, які 30-річна легкоатлетка викладає на своїй сторінці в соціальній мережі, помітно, що вона вже практично повернулася у форму. При цьому Ірина не соромиться показувати, наскільки важко їй це дається.

Юлия Левченко
Ірина Геращенко в спортзалі, а Юлія Левченко з Діаною на руках. Кадр з відео

На одному з відео Геращенко показала, що її маленька дочка Діана теж підтримує маму в спортзалі. При цьому дитину із задоволенням няньчить ще одна зірка українського спорту.

"Діані дуже пощастило з подругами", — так Ірина Геращенко підписала відео, на якому маленьку Діану з посмішкою гойдає на руках Юлія Левченко.

Нагадаємо, під час підготовки до нових турнірів Юлія Левченко домагається ідеальних результатів у спортзалі. Легкоатлетка вже неодноразово піднімалася на подіум у нинішньому сезоні.

Леннокс Льюїс назвав головну причину перемог Олександра Усика над Даніелем Дюбуа. Справа не тільки в роботі українця, а й у проблемах британського боксера.

спорт Олімпійські ігри спортсменка Ірина Геращенко Легка атлетика стрибки у висоту
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації