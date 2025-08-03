Геращенко показала, як Левченко няньчить її дитину в спортзалі

Ірина Геращенко під час турніру. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Одна з провідних легкоатлеток України Ірина Геращенко готується повернутися в професійний спорт. Учасниця Олімпіади в Парижі робила паузу на пологи.

Геращенко взяла із собою маленьку доньку в спортзал та показала це на своїй сторінці в Instagram.

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Ірина Геращенко та її чоловік стали батьками 11 червня 2025 року. Пара назвала доньку Діаною. Лише через кілька тижнів після пологів українська спортсменка повернулася до тренувань, оскільки вона і не збиралася завершувати кар'єру.

Ірина Геращенко під час стрибка. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Геращенко вже працює в залі

Володарка бронзової медалі Олімпіади в Парижі наполегливо працює в спортивному залі та досягає значних результатів. На відео, які 30-річна легкоатлетка викладає на своїй сторінці в соціальній мережі, помітно, що вона вже практично повернулася у форму. При цьому Ірина не соромиться показувати, наскільки важко їй це дається.

Ірина Геращенко в спортзалі, а Юлія Левченко з Діаною на руках. Кадр з відео

На одному з відео Геращенко показала, що її маленька дочка Діана теж підтримує маму в спортзалі. При цьому дитину із задоволенням няньчить ще одна зірка українського спорту.

"Діані дуже пощастило з подругами", — так Ірина Геращенко підписала відео, на якому маленьку Діану з посмішкою гойдає на руках Юлія Левченко.

Нагадаємо, під час підготовки до нових турнірів Юлія Левченко домагається ідеальних результатів у спортзалі. Легкоатлетка вже неодноразово піднімалася на подіум у нинішньому сезоні.

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