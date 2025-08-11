Левченко виграла золото вперше за шість років та пояснила свій успіх

Юлія Левченко відповідає на запитання. Фото: УНІАН

У фіналі чемпіонату України зі стрибків у висоту за золото боролися дев'ять спортсменок. Головна дуель розгорнулася між дворазовою чемпіонкою країни Юлією Левченко та Катериною Табашник.

Учасниця Олімпіади в Парижі зуміла здобути надважливу перемогу, повідомляє "Суспільне Спорт".

Вирішальною стала висота 1,87 метра, яку Юлія Левченко взяла з першої спроби. Катерина Табашник не змогла подолати планку в трьох спробах, і перемога дісталася Юлії. Уже в статусі чемпіонки вона підняла планку на 1,95 м та подолала її з третьої спроби. Спроба взяти 2,00 м успіху не принесла.

Стрибок Юлії Левченко. Фото: ФЛАУ/Олександр Залевський

Чому чемпіонство Левченко особливо важливе

Для однієї із зірок української легкої атлетики цей титул став першим із 2019 року. До цього вона вигравала національну першість двічі, у 2018 та 2019 роках. Перемога особливо цінна, адже вона йшла в рамках відбору на чемпіонат світу.

"Класно, що прийшло багато вболівальників. Особливо надихали дитячі голоси. Думала: Юля, треба стрибати. Це подвійно приємно", — пояснила Левченко.

Юлія Левченко під час турніру. Фото: УНІАН

Що спортсменка сказала про свій тріумф

Учасниця Олімпійських ігор зазначила, що, попри пораду тренера не пробувати 2,00 м, вона вирішила ризикнути. За її словами, сам факт присутності наставниці на змаганнях був важливим фактором — у сезоні Юлія часто виступала без неї. Також Левченко також підкреслила, що чемпіонат України завжди залишається принциповим стартом:

"У нас дуже висока конкуренція, і виступати тут - це виклик. Дівчата сьогодні здорово боролися, і це підстьобувало. Головне відчуття в секторі — ніби летиш. Коли ловиш цей момент, уже не важливі цифри та місця. Ти просто кайфуєш від польоту", — додала Левченко.

Нагадаємо, у перервах між турнірами й тренуваннями Юлія Левченко няньчить доньку іншої спортсменки, Ірини Геращенко.

