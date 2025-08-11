Хачериди будет играть с Ракицким в обороне Черноморца

Евгений Хачериди в сборной Украины с Евгением Коноплянкой. Фото: УНИАН

Одесский "Черноморец" может провернуть один из самых неожиданных ходов этого межсезонья. На клубную базу в Совиньон должен приехать 38-летний Евгений Хачериди.

В ближайшее время экс-футболист сборной Украины пройдет медосмотр в одесском клубе, сообщает "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте также:

Инициатива возможного трансфера принадлежит как тренерскому штабу одесситов, так и самому футболисту. Последний раз Евгений Хачериди выходил на поле в официальном матче 26 августа 2020 года в квалификации Лиги чемпионов за "Динамо" (Брест) против боснийского "Сараево".

Евгений Хачериди в матче за "Динамо". Фото: УНИАН

Возвращение Хачериди в футбол

В случае успешного просмотра в составе "Черноморца" может возродиться тандем центральных защитников национальной сборной Украины образца 2009–2016 годов. В одесской команде уже выступает Ярослав Ракицкий. Это стало бы громким возвращением на поле для опытного игрока.

Хачериди известен по выступлениям за киевское "Динамо", с которым он неоднократно становился чемпионом Украины и выигрывал национальный Кубок. Также он провел более 50 матчей за сборную, включая участие в Евро-2012 и Евро-2016.

После завершения игровой карьеры Хачериди работал скаутом в структуре киевлян, но идея вернуться в профессию на поле, похоже, снова стала для него актуальной.

Напомним, в украинском футболе назрел скандал из-за одного из тренеров клуба "Колос", который распространял российский нарратив.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему Илья Забарный принял приглашение о трансфере от французского "ПСЖ".