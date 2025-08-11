Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Хачериди близок к неожиданному возвращению в футбол

Хачериди близок к неожиданному возвращению в футбол

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 10:27
Хачериди будет играть с Ракицким в обороне Черноморца
Евгений Хачериди в сборной Украины с Евгением Коноплянкой. Фото: УНИАН

Одесский "Черноморец" может провернуть один из самых неожиданных ходов этого межсезонья. На клубную базу в Совиньон должен приехать 38-летний Евгений Хачериди.

В ближайшее время экс-футболист сборной Украины пройдет медосмотр в одесском клубе, сообщает "ТаТоТаке". 

Реклама
Читайте также:

Инициатива возможного трансфера принадлежит как тренерскому штабу одесситов, так и самому футболисту. Последний раз Евгений Хачериди выходил на поле в официальном матче 26 августа 2020 года в квалификации Лиги чемпионов за "Динамо" (Брест) против боснийского "Сараево". 

Евгений Хачериди
Евгений Хачериди в матче за "Динамо". Фото: УНИАН

Возвращение Хачериди в футбол

В случае успешного просмотра в составе "Черноморца" может возродиться тандем центральных защитников национальной сборной Украины образца 2009–2016 годов. В одесской команде уже выступает Ярослав Ракицкий. Это стало бы громким возвращением на поле для опытного игрока.

Хачериди известен по выступлениям за киевское "Динамо", с которым он неоднократно становился чемпионом Украины и выигрывал национальный Кубок. Также он провел более 50 матчей за сборную, включая участие в Евро-2012 и Евро-2016.

После завершения игровой карьеры Хачериди работал скаутом в структуре киевлян, но идея вернуться в профессию на поле, похоже, снова стала для него актуальной.

Напомним, в украинском футболе назрел скандал из-за одного из тренеров клуба "Колос", который распространял российский нарратив. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему Илья Забарный принял приглашение о трансфере от французского "ПСЖ". 

спорт футбол Черноморец Футбол трансферы Евгений Хачериди
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации