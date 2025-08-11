Видео
Главная Спорт Клуб АПЛ улучшил предложение за Кевина из Шахтера

Клуб АПЛ улучшил предложение за Кевина из Шахтера

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 07:30
Шахтер отклонил второе предложение клуба из Англии за Кевина
Кевин в окружении партнеров после гола. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" продолжает получать предложение за своего бразильского вингера Кевина. Сейчас футболист травмирован.

Однако, предложения за него до сих пор поступают, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Читайте также:
Кевин
Футболист "горняков" Кевин. Фото: "Шахтер"

За Кевина предлагают солидные средства

Второе предложение "Шахтер" получил от английского "Фулхэма". Клуб АПЛ предложил 37 млн евро плюс бонусы за 22-летнего футболиста. Однако "горняки" отклонили эту сумму, настаивая на 50 млн евро. Предыдущее предложение "Фулхэма" составляло 30 млн евро плюс бонусы, но оно также было отклонено.

Кевин, который присоединился к "Шахтеру" из "Палмейраса" в январе 2024 года за 12 млн евро, демонстрирует впечатляющую форму. В текущем сезоне он провел три матча в квалификации Лиги Европы, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

По данным статистического портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 млн евро, но "Шахтер" рассчитывает на значительно большую сумму благодаря выступлениям в еврокубках.

Напомним, тренера "Колоса" обвинили в распространении российских нарративов.

Илья Забарный будет получать в "ПСЖ" вдвое больше чем в "Борнмуте".

Относительно трансфера Забарного высказался главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

футбол ФК Шахтер Футбол трансферы УПЛ Фулхэм
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
