Шахтер отклонил второе предложение клуба из Англии за Кевина

Клуб АПЛ улучшил предложение за Кевина из Шахтера
Донецкий "Шахтер" продолжает получать предложение за своего бразильского вингера Кевина. Сейчас футболист травмирован.
Однако, предложения за него до сих пор поступают, сообщает журналист Фабрицио Романо.
За Кевина предлагают солидные средства
Второе предложение "Шахтер" получил от английского "Фулхэма". Клуб АПЛ предложил 37 млн евро плюс бонусы за 22-летнего футболиста. Однако "горняки" отклонили эту сумму, настаивая на 50 млн евро. Предыдущее предложение "Фулхэма" составляло 30 млн евро плюс бонусы, но оно также было отклонено.
Кевин, который присоединился к "Шахтеру" из "Палмейраса" в январе 2024 года за 12 млн евро, демонстрирует впечатляющую форму. В текущем сезоне он провел три матча в квалификации Лиги Европы, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.
По данным статистического портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 млн евро, но "Шахтер" рассчитывает на значительно большую сумму благодаря выступлениям в еврокубках.
