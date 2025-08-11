Відео
Клуб АПЛ покращив пропозицію за Кевіна із Шахтаря

Клуб АПЛ покращив пропозицію за Кевіна із Шахтаря

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 07:30
Шахтар відхилив другу пропозицію клубу з Англії за Кевіна
Кевін в оточенні партнерів після голу. Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" продовжує отримувати пропозицію за свого бразильського вінгера Кевіна. Наразі футболіст травмований.

Однак пропозиції за нього досі надходять, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Кевин
Футболіст "гірників" Кевін. Фото: "Шахтар"

За Кевіна пропонують солідні кошти

Другу пропозицію "Шахтар" отримав від англійського "Фулгема". Клуб АПЛ запропонував 37 млн євро плюс бонуси за 22-річного футболіста. Однак "гірники" відхилили цю суму, наполягаючи на 50 млн євро. Попередня пропозиція "Фулгема" становила 30 млн євро плюс бонуси, але також була відхилена.

Кевін, який приєднався до "Шахтаря" з "Палмейраса" у січні 2024 року за 12 млн євро, демонструє вражаючу форму. У поточному сезоні він провів три матчі у кваліфікації Ліги Європи, забивши чотири голи та віддавши дві результативні передачі.

За даними статистичного порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 12 млн євро, але "Шахтар" розраховує на значно більшу суму завдяки виступам в єврокубках.

Нагадаємо, тренера "Колосу" звинуватили в розповсюдженні російських наративів.

Ілля Забарний отримуватиме в "ПСЖ" вдвічі більше ніж у "Борнмуті".

Стосовно трансферу Забарного висловився головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
