Шахтар оцінив бомбардира Кевіна у дуже велику суму

Кевін в оточенні партнерів по команді. Фото: "Шахтар"

Новий сезон лише почався, але у донецького "Шахтаря" вже є найкращий бомбардир. У трьох іграх сезону чотири голи забив та віддав два асисти бразилець Кевін.

Тому гравцем цікавляться інші футбольні клуби, але його вартість може відлякувати, повідомив портал Globo Esporte.

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За інформацією джерела, донецький "Шахтар" встановив мінімальну ціну за Кевіна в розмірі 45 мільйонів євро.

Саме з суми у 45 млн євро за 22-річного гравця "Шахтар" готовий розпочати переговори щодо трансферу. Саме через це раніше були відхилені пропозиції "РБ Лейпциг" та "Болоньї" у розмірі 30 мільйонів євро.

Також інтерес до Кевіна проявляли "Наполі" та "Рома", але у цьому випадку, до конкретних пропозицій справа не дійшла.

Персональний уболівальник Кевіна. Фото: "Шахтар"

Яскрава гра Кевіна та Аллісона в матчах Ліги Європи проти "Бешикташа" (4:2, 2:0) дозволила клубу пройти в наступний раунд, де зіграють проти "Панатінаікоса".

Всього Кевін провів за "Шахтар" 55 матчів, де забив 16 м’ячів та зробив 10 асистів. Чинний контракт гравця з клубом діє до 31 грудня 2028 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 12 млн євро.

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