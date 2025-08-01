Шахтар оцінив бомбардира Кевіна у дуже велику суму

Шахтар шокував потенційних покупців цінником на Кевіна
Новий сезон лише почався, але у донецького "Шахтаря" вже є найкращий бомбардир. У трьох іграх сезону чотири голи забив та віддав два асисти бразилець Кевін.
Тому гравцем цікавляться інші футбольні клуби, але його вартість може відлякувати, повідомив портал Globo Esporte.
У Кевіна з’явився цінник
За інформацією джерела, донецький "Шахтар" встановив мінімальну ціну за Кевіна в розмірі 45 мільйонів євро.
Саме з суми у 45 млн євро за 22-річного гравця "Шахтар" готовий розпочати переговори щодо трансферу. Саме через це раніше були відхилені пропозиції "РБ Лейпциг" та "Болоньї" у розмірі 30 мільйонів євро.
Також інтерес до Кевіна проявляли "Наполі" та "Рома", але у цьому випадку, до конкретних пропозицій справа не дійшла.
Яскрава гра Кевіна та Аллісона в матчах Ліги Європи проти "Бешикташа" (4:2, 2:0) дозволила клубу пройти в наступний раунд, де зіграють проти "Панатінаікоса".
Всього Кевін провів за "Шахтар" 55 матчів, де забив 16 м’ячів та зробив 10 асистів. Чинний контракт гравця з клубом діє до 31 грудня 2028 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 12 млн євро.
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