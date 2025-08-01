Українські клуби дізналися суперників у наступному раунді єврокубків

Микола Матвієнко. Фото: "Шахтар"

В Лізі Європи та Лізі Конференцій завершились матчі другого кваліфікаційного раунду. За їх підсумками Україна втратила лише одного учасника — "Олександрію".

"Шахтар" та "Полісся" пройшли далі та отримали суперників, повідомив портал Новини.LIVE.

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Суперники українців у єврокубках

У Лізі Європи "Шахтар" несподівано легко за підсумками двох матчів здолав турецький "Бешикташ" з загальним рахунком 6:2.

В третьому раунді Ліги Європи "Шахтар" зіграє з грецьким "Панатінаїкосом", який в Лізі чемпіонів програв шотландському "Рейнджерс".

Матчі проти "Панатінаїкоса" заплановані на 7 і 14 серпня. Перша гра пройде в Кракові. Команда, яка за підсумками двох матчів програє, вилетить до плей-оф Ліги конференцій, а переможець гратиме в плей-оф Ліги Європи.

Гравці житомирського "Полісся". Фото: "Полісся"

"Полісся" у другому раунді Ліги конференцій пройшло "Санта-Колому" із Андорри із загальним рахунком 5:3.

У третьому раунді команда Руслана Ротаня зустрінеться з угорським "Пакшом". Сусідній до України клуб здолав словенський "Марибор" — 1:0 та 1:1.

Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій пройдуть 7 та 14 серпня. Команда, яка програє, вилетить із єврокубків, а переможець вийде у плей-оф.

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