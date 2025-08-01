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Главная Спорт Определились соперники Шахтера и Полесья в еврокубках

Определились соперники Шахтера и Полесья в еврокубках

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 07:31
Украинские клубы узнали соперников в следующем раунде еврокубков
Николай Матвиенко. Фото: "Шахтер"

В Лиге Европы и Лиге Конференций завершились матчи второго квалификационного раунда. По их итогам Украина потеряла лишь одного участника — "Александрию".

"Шахтер" и "Полесье" прошли дальше и получили соперников, сообщил портал Новини.LIVE.

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Соперники украинцев в еврокубках

В Лиге Европы "Шахтер" неожиданно легко по итогам двух матчей одолел турецкий "Бешикташ" с общим счетом 6:2.

В третьем раунде Лиги Европы "Шахтер" сыграет с греческим "Панатинаикосом", который в Лиге чемпионов проиграл шотландскому "Рейнджерс".

Матчи против "Панатинаикоса" запланированы на 7 и 14 августа. Первая игра пройдет в Кракове. Команда, которая по итогам двух матчей проиграет, вылетит в плей-офф Лиги конференций, а победитель будет играть в плей-офф Лиги Европы.

Игроки Полесья Житомир
Игроки житомирского "Полесья". Фото: "Полесье"

"Полесье" во втором раунде Лиги конференций прошло "Санта-Колому" из Андорры с общим счетом 5:3.

В третьем раунде команда Руслана Ротаня встретится с венгерским "Пакшом". Соседний к Украине клуб одолел словенский "Марибор" — 1:0 и 1:1.

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций пройдут 7 и 14 августа. Команда, которая проиграет, вылетит из еврокубков, а победитель выйдет в плей-офф.

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футбол ФК Шахтер Лига Европы Лига Конференций Полесье
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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