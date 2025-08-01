Шахтер оценил бомбардира Кевина в очень большую сумму

Кевин в окружении партнеров по команде. Фото: "Шахтер"

Новый сезон только начался, но у донецкого "Шахтера" уже есть лучший бомбардир. В трех играх сезона четыре гола забил и отдал два ассиста бразилец Кевин.

Поэтому игроком интересуются другие футбольные клубы, но его стоимость может отпугивать, сообщил портал Globo Esporte.

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По информации источника, донецкий "Шахтер" установил минимальную цену за Кевина в размере 45 миллионов евро.

Именно с суммы в 45 млн евро за 22-летнего игрока "Шахтер" готов начать переговоры по трансферу. Именно поэтому ранее были отклонены предложения "РБ Лейпциг" и "Болоньи" в размере 30 миллионов евро.

Также интерес к Кевину проявляли "Наполи" и "Рома", но в этом случае, до конкретных предложений дело не дошло.

Персональный болельщик Кевина. Фото: "Шахтер"

Яркая игра Кевина и Аллисона в матчах Лиги Европы против "Бешикташа" (4:2, 2:0) позволила клубу пройти в следующий раунд, где сыграют против "Панатинаикоса".

Всего Кевин провел за "Шахтер" 55 матчей, где забил 16 мячей и сделал 10 ассистов. Действующий контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2028 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 12 млн евро.

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