Хачеріді гратиме з Ракицьким в обороні Чорноморця

Одеський "Чорноморець" може провернути один із найнесподіваніших ходів цього міжсезоння. На клубну базу в Совіньйон має приїхати 38-річний Євген Хачеріді.

Найближчим часом ексфутболіст збірної України пройде медогляд в одеському клубі, повідомляє "ТаТоТаке".

Ініціатива можливого трансферу належить як тренерському штабу одеситів, так і самому футболісту. Востаннє Євген Хачеріді виходив на поле в офіційному матчі 26 серпня 2020 року у кваліфікації Ліги чемпіонів за "Динамо" (Брест) проти боснійського "Сараєво".

Повернення Хачеріді у футбол

У разі успішного перегляду у складі "Чорноморця" може відродитися тандем центральних захисників національної збірної України зразка 2009-2016 років. В одеській команді вже виступає Ярослав Ракицький. Це стало б гучним поверненням на поле для досвідченого гравця.

Хачеріді відомий за виступами за київське "Динамо", з яким він неодноразово ставав чемпіоном України та вигравав національний Кубок. Також він провів понад 50 матчів за збірну, включно з участю в Євро-2012 і Євро-2016.

Після завершення ігрової кар'єри Хачеріді працював скаутом у структурі киян, але ідея повернутися в професію на поле, схоже, знову стала для нього актуальною.

