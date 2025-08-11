Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Хачеріді близький до несподіваного повернення у футбол

Хачеріді близький до несподіваного повернення у футбол

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 10:27
Хачеріді гратиме з Ракицьким в обороні Чорноморця
Євген Хачеріді у збірній України з Євгеном Коноплянкою. Фото: УНІАН

Одеський "Чорноморець" може провернути один із найнесподіваніших ходів цього міжсезоння. На клубну базу в Совіньйон має приїхати 38-річний Євген Хачеріді.

Найближчим часом ексфутболіст збірної України пройде медогляд в одеському клубі, повідомляє "ТаТоТаке".

Реклама
Читайте також:

Ініціатива можливого трансферу належить як тренерському штабу одеситів, так і самому футболісту. Востаннє Євген Хачеріді виходив на поле в офіційному матчі 26 серпня 2020 року у кваліфікації Ліги чемпіонів за "Динамо" (Брест) проти боснійського "Сараєво".

Евгений Хачериди
Євген Хачеріді в матчі за "Динамо". Фото: УНІАН

Повернення Хачеріді у футбол

У разі успішного перегляду у складі "Чорноморця" може відродитися тандем центральних захисників національної збірної України зразка 2009-2016 років. В одеській команді вже виступає Ярослав Ракицький. Це стало б гучним поверненням на поле для досвідченого гравця.

Хачеріді відомий за виступами за київське "Динамо", з яким він неодноразово ставав чемпіоном України та вигравав національний Кубок. Також він провів понад 50 матчів за збірну, включно з участю в Євро-2012 і Євро-2016.

Після завершення ігрової кар'єри Хачеріді працював скаутом у структурі киян, але ідея повернутися в професію на поле, схоже, знову стала для нього актуальною.

Нагадаємо, в українському футболі назрів скандал через одного з тренерів клубу "Колос", який поширював російський наратив.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив, чому Ілля Забарний прийняв запрошення про трансфер від французького "ПСЖ".

спорт футбол Чорноморець Футбол трансфери Євген Хачеріді
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації