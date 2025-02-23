Баколе вважає, що не програв Паркеру — він назвав причину

Конголезець Мартін Баколе. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

У Саудівській Аравії провели черговий великий вечір боксу. Одним із його головних поєдинків стало протистояння Джозеф Паркер — Мартін Баколе, яке завершилося перемогою новозеландця нокаутом.

Мартін Баколе в коментарі IFL.tv заявив, що "особисто для себе він не програв цей поєдинок".

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Що сказав Баколе

"Я думаю, що всі розуміють, що відбулося. Я не побачив удару сьогодні. Це бокс. У надважкій вазі може статися все, що завгодно", -- зазначив він.

Баколе нагадав, що прилетів у Саудівську Аравію о другій ранку, і не мав часу навіть поспати.

"Особисто для себе я не програв цей поєдинок, бо я зробив те, чого ніхто ніколи в боксі не робив", — сказав він

Джозеф Паркер нокаутував Мартіна Баколе у другому раунді. Новозеландець мав битися з Даніелем Дюбуа, проте той напередодні боксерського вечора знявся через хворобу. Баколе замінив Дюбуа на ринзі, але достатньо часу для підготовки у нього не було.

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