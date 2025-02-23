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Паркер одним ударом відправив Баколе у нокаут — відео

23 лютого 2025 01:07
Олексій Паламарчук - Редактор
Паркер достроково переміг Баколе — відео нокауту
Мартін Баколе після удару Джозефа Паркера. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Олексій Паламарчук - Редактор

У Саудівській Аравії продовжується великий вечір боксу. Зокрема, завершився бій Паркер — Баколе.

Новозеландець Джозеф Паркер переміг конголезця Мартіна Баколе та зберіг титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Бій завершився дуже швидко. На жаль, серйозної боротьби не було.

Паркер відправив Баколе у нокаут

Перший раунд можна було назвати "розвідкою боєм". При цьому, Баколе вдалося кілька разів небезпечно влучити. 

У другому раунді Паркер влаштував більш серйозний натиск, і по суті першим же серйозним ударом відправив Баколе "на підлогу". Після цього кут конголезця зняв свого боксера з бою. 

Після цієї перемоги Джозеф Паркер наблизився до шансу зустрітися у бою з українцем Олександром Усиком. 

Нагадаємо, цього ж вечора Агіт Кабаєл нокаутував Чжана Чжілея та став ще одним можливим претендентом на бій з Олександром Усиком. 

Вірджіл Ортіс виграв у Ісраїла Мадрімова завдяки рішенню суддів та зберіг тимчасовий титул. 

Друг Олександра Усика дізнався, хто буде його наступним суперником у ринзі.

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