Паркер достроково переміг Баколе — відео нокауту

Паркер одним ударом відправив Баколе у нокаут — відео
У Саудівській Аравії продовжується великий вечір боксу. Зокрема, завершився бій Паркер — Баколе.
Новозеландець Джозеф Паркер переміг конголезця Мартіна Баколе та зберіг титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO, повідомляє портал Новини.LIVE.
Бій завершився дуже швидко. На жаль, серйозної боротьби не було.
PARKER GETS THE KO IN RD2— Mode One (@Ellumi_) February 22, 2025
What a run Joseph Parker is on. pic.twitter.com/OVR8ihHjZP
Паркер відправив Баколе у нокаут
Перший раунд можна було назвати "розвідкою боєм". При цьому, Баколе вдалося кілька разів небезпечно влучити.
У другому раунді Паркер влаштував більш серйозний натиск, і по суті першим же серйозним ударом відправив Баколе "на підлогу". Після цього кут конголезця зняв свого боксера з бою.
Після цієї перемоги Джозеф Паркер наблизився до шансу зустрітися у бою з українцем Олександром Усиком.
Нагадаємо, цього ж вечора Агіт Кабаєл нокаутував Чжана Чжілея та став ще одним можливим претендентом на бій з Олександром Усиком.
Вірджіл Ортіс виграв у Ісраїла Мадрімова завдяки рішенню суддів та зберіг тимчасовий титул.
Друг Олександра Усика дізнався, хто буде його наступним суперником у ринзі.
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