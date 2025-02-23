Паркер достроково переміг Баколе — відео нокауту

Мартін Баколе після удару Джозефа Паркера. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

У Саудівській Аравії продовжується великий вечір боксу. Зокрема, завершився бій Паркер — Баколе.

Новозеландець Джозеф Паркер переміг конголезця Мартіна Баколе та зберіг титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Бій завершився дуже швидко. На жаль, серйозної боротьби не було.

PARKER GETS THE KO IN RD2

What a run Joseph Parker is on. pic.twitter.com/OVR8ihHjZP — Mode One (@Ellumi_) February 22, 2025

Паркер відправив Баколе у нокаут

Перший раунд можна було назвати "розвідкою боєм". При цьому, Баколе вдалося кілька разів небезпечно влучити.

У другому раунді Паркер влаштував більш серйозний натиск, і по суті першим же серйозним ударом відправив Баколе "на підлогу". Після цього кут конголезця зняв свого боксера з бою.

Після цієї перемоги Джозеф Паркер наблизився до шансу зустрітися у бою з українцем Олександром Усиком.

Нагадаємо, цього ж вечора Агіт Кабаєл нокаутував Чжана Чжілея та став ще одним можливим претендентом на бій з Олександром Усиком.

Вірджіл Ортіс виграв у Ісраїла Мадрімова завдяки рішенню суддів та зберіг тимчасовий титул.

Друг Олександра Усика дізнався, хто буде його наступним суперником у ринзі.