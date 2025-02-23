Паркер досрочно победил Баколе — видео нокаута

Мартин Баколе после удара Джозефа Паркера. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

В Саудовской Аравии продолжается большой вечер бокса. В частности, завершился бой Паркер — Баколе.

Новозеландец Джозеф Паркер победил конголезца Мартина Баколе и сохранил титул временного чемпиона мира по версии WBO, сообщает портал Новини.LIVE.

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Бой завершился очень быстро. К сожалению, серьезной борьбы не было.

PARKER GETS THE KO IN RD2

Какой пробег Джозефа Паркера. pic.twitter.com/OVR8ihHjZP - Mode One (@Ellumi_) 22 февраля 2025 г.

Паркер отправил Баколе в нокаут

Первый раунд можно было назвать "разведкой боем". При этом, Баколе удалось несколько раз опасно попасть.

Во втором раунде Паркер устроил более серьезный натиск, и по сути первым же серьезным ударом отправил Баколе "на пол". После этого угол конголезца снял своего боксера с боя.

После этой победы Джозеф Паркер приблизился к шансу встретиться в бою с украинцем Александром Усиком.

Напомним, в этот же вечер Агит Кабаел нокаутировал Чжана Чжилея и стал еще одним возможным претендентом на бой с Александром Усиком.

Вирджил Ортис выиграл у Исраила Мадримова благодаря решению судей и сохранил временный титул.

Друг Александра Усика узнал, кто будет его следующим соперником в ринге.