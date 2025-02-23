Баколе считает, что не проиграл Паркеру — он назвал причину

Конголезец Мартин Баколе. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

В Саудовской Аравии провели очередной большой вечер бокса. Одним из его главных поединков стало противостояние Джозеф Паркер — Мартин Баколе, которое завершилось победой новозеландца нокаутом.

Мартин Баколе в комментарии IFL.tv заявил, что "лично для себя он не проиграл этот поединок".

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Что сказал Баколе

"Я думаю, что все понимают, что произошло. Я не увидел удара сегодня. Это бокс. В супертяжелом весе может произойти все, что угодно", — отметил он.

Баколе напомнил, что прилетел в Саудовскую Аравию в два часа ночи, и у него не было времени даже поспать.

"Лично для себя я не проиграл этот поединок, потому что я сделал то, чего никто никогда в боксе не делал", — сказал он.

Джозеф Паркер нокаутировал Мартина Баколе во втором раунде. Новозеландец должен был драться с Даниэлем Дюбуа, однако тот накануне боксерского вечера снялся из-за болезни. Баколе заменил Дюбуа на ринге, но достаточно времени для подготовки у него не было.

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