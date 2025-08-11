Відео
Головна Спорт Мозес Ітаума прокоментував ідею бою з Усиком

Мозес Ітаума прокоментував ідею бою з Усиком

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 12:01
Ітаума пояснив, коли може зустрітися з Усиком у ринзі
Мозес Ітаума перед боєм. Фото: instagram.com/m.itauma/

Британський супертяж Мозес Ітаума став героєм обговорення в боксерському середовищі після того, як глава Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх висловив бажання побачити його бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

Сам Ітаума поки далекий від планів щодо зустрічі з українцем, повідомляє Ring Magazine.

У найближчій перспективі на 20-річного Мозеса Ітауму чекає поєдинок із колишнім чемпіоном світу Ділліаном Вайтом, який призначено на 16 серпня, що обіцяє стати однією з головних подій місяця в британському боксі.

Александр Усик
Олександр Усик спілкується з журналістами. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Що Ітаума сказав про бій з Усиком

Британець вважається однією з головних надій суперважкого дивізіону. Він йде без поразок, здобувши 12 перемог, 10 з яких нокаутом, і вже встиг привернути увагу експертів своєю технікою, швидкістю та холоднокровністю в рингу.

Мозес Итаума
Мозес Ітаума відповідає на запитання. Кадр із відео

У розмові з журналістами боксер зазначив, що зараз зосереджений на майбутньому супернику й не думає про майбутнє далі цієї дати. За його словами, зустріч з Усиком може стати можливою, але тільки після того, як він вирішить завдання в бою з Вайтом.

"Попереду в мене серйозний суперник, і вся моя концентрація на ньому. Але після цього бою, можливо, ми зможемо повернутися до теми поєдинку з Усиком", — заявив Ітаума.

Нагадаємо, найближчими роками Мозес Ітаума стане одним із найбільш високооплачуваних спортсменів у світі, а за бій з Олександром Усиком він може отримати рекордний гонорар.

Український боєць із громадянством Польщі Богдан Коток провів вражаючий поєдинок на турнірі Bare Knuckle Fighting Championship та завершив його вражаючою перемогою.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
