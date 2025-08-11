Итаума объяснил, когда может встретиться с Усиком в ринге

Мозес Итаума перед боем. Фото: instagram.com/m.itauma/

Британский супертяж Мозес Итаума стал героем обсуждения в боксерской среде после того, как глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх выразил желание увидеть его бой против абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

Сам Итаума пока далек от планов по встрече с украинцем, сообщает Ring Magazine.

Реклама

Читайте также:

В ближайшей перспективе 20-летнего Мозеса Итауму ждет поединок с бывшим чемпионом мира Диллианом Уайтом, который назначен на 16 августа и обещает стать одним из главных событий месяца в британском боксе.

Александр Усик общается с журналистами. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Что Итаума сказал про бой с Усиком

Британец считается одной из главных надежд супертяжелого дивизиона. Он идет без поражений, одержав 12 побед, 10 из которых нокаутом, и уже успел привлечь внимание экспертов своей техникой, скоростью и хладнокровием в ринге.

Мозес Итаума отвечает на вопросы. Кадр из видео

В разговоре с журналистами боксер отметил, что сейчас сосредоточен на предстоящем сопернике и не думает о будущем дальше этой даты. По его словам, встреча с Усиком может стать возможной, но только после того, как он решит задачу в бою с Уайтом.

"Впереди у меня серьезный соперник, и вся моя концентрация на нем. Но после этого боя, возможно, мы сможем вернуться к теме поединка с Усиком", — заявил Итаума.

Напомним, в ближайшие годы Мозес Итаума станет одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, а за бой с Александром Усиком он может получить рекордный гонорар.

Украинский боец с гражданством Польши Богдан Коток провел впечатляющий поединок на турнире Bare Knuckle Fighting Championship и завершил его впечатляющей победой.