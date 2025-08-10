Украинец нокаутировал соперника в первом раунде на турнире BKFC — видео

Богдан Коток. Фото: instagram.com/bogdankotok

Организация Bare Knuckle Fighting Championship провела турнир по кулачным поединкам в канадском Эдмонтоне. На шоу выступил украинский боец с польским гражданством Богдан Коток.

Украинец одержал досрочную победу и вел бой, сообщил портал Новини.LIVE.

В поединке тяжелого веса 27-летний Коток нокаутировал американца Брэйди Майстера в первом раунде.

Коток доминировал в поединке, а судья не раз останавливал схватку после падений Майстера в нокдауны.

Рефери остановил поединок за семь секунд до конца раунда, зафиксировав технический нокаут. Эта победа обновила рекорд Котка в BKFC до 2-0. Ранее, 31 августа 2024 года, он также нокаутировал Джонатана Миллера. Майстер, в свою очередь, потерпел второе поражение при двух победах (2-2).

Отметим, что следующий бой Богдана планируют на 2026 год и он стремится продолжить победную серию, чтобы дойти до титула.

