Главная Спорт Украинский боец выиграл второй поединок на Bare Knuckle FC

Украинский боец выиграл второй поединок на Bare Knuckle FC

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 22:59
Украинец нокаутировал соперника в первом раунде на турнире BKFC — видео
Богдан Коток. Фото: instagram.com/bogdankotok

Организация Bare Knuckle Fighting Championship провела турнир по кулачным поединкам в канадском Эдмонтоне. На шоу выступил украинский боец с польским гражданством Богдан Коток.

Украинец одержал досрочную победу и вел бой, сообщил портал Новини.LIVE.

A post shared by DAZN Sport (@daznsport)

Украинец ошеломил соперника в Bare Knuckle

В поединке тяжелого веса 27-летний Коток нокаутировал американца Брэйди Майстера в первом раунде.

Коток доминировал в поединке, а судья не раз останавливал схватку после падений Майстера в нокдауны.

Рефери остановил поединок за семь секунд до конца раунда, зафиксировав технический нокаут. Эта победа обновила рекорд Котка в BKFC до 2-0. Ранее, 31 августа 2024 года, он также нокаутировал Джонатана Миллера. Майстер, в свою очередь, потерпел второе поражение при двух победах (2-2).

Отметим, что следующий бой Богдана планируют на 2026 год и он стремится продолжить победную серию, чтобы дойти до титула.

Напомним, тренера из структуры "Колоса" обвинили в дружбе с предателем.

Ранее опубликовали зарплату и бонусы Ильи Забарного в "ПСЖ".

Наставник сборной Украины Сергей Ребров высказался о трансфере Забарного.

Польша кулачные бои Богдан Коток BKFC Bare Knuckle FC
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
