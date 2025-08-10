Украинец нокаутировал соперника в первом раунде на турнире BKFC — видео

Украинский боец выиграл второй поединок на Bare Knuckle FC
Организация Bare Knuckle Fighting Championship провела турнир по кулачным поединкам в канадском Эдмонтоне. На шоу выступил украинский боец с польским гражданством Богдан Коток.
Украинец одержал досрочную победу и вел бой, сообщил портал Новини.LIVE.
Украинец ошеломил соперника в Bare Knuckle
В поединке тяжелого веса 27-летний Коток нокаутировал американца Брэйди Майстера в первом раунде.
Коток доминировал в поединке, а судья не раз останавливал схватку после падений Майстера в нокдауны.
Рефери остановил поединок за семь секунд до конца раунда, зафиксировав технический нокаут. Эта победа обновила рекорд Котка в BKFC до 2-0. Ранее, 31 августа 2024 года, он также нокаутировал Джонатана Миллера. Майстер, в свою очередь, потерпел второе поражение при двух победах (2-2).
Отметим, что следующий бой Богдана планируют на 2026 год и он стремится продолжить победную серию, чтобы дойти до титула.
