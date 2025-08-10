Відео
Український боєць виграв другий поєдинок на Bare Knuckle FC

Український боєць виграв другий поєдинок на Bare Knuckle FC

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 22:59
Українець нокаутував суперника в першому раунді на турнірі BKFC — відео
Богдан Коток. Фото: instagram.com/bogdankotok

Організація Bare Knuckle Fighting Championship провела турнір з кулачних двобоїв в канадському Едмонтоні. На шоу виступив український боєць з польським громадянством Богдан Коток.

Українець здобув дострокову перемогу та вів бій, повідомив портал Новини.LIVE.

A post shared by DAZN Sport (@daznsport)

Українець приголомшив суперника в Bare Knuckle

У поєдинку важкої ваги 27-річний Коток нокаутував американця Брейді Майстера в першому раунді.

Коток домінував у поєдинку, а суддя не раз зупиняв бій після падінь Майстера у нокдауни.

Рефері зупинив поєдинок за сім секунд до кінця раунду, зафіксувавши технічний нокаут. Ця перемога оновила рекорд Котока в BKFC до 2-0. Раніше, 31 серпня 2024 року, він також нокаутував Джонатана Міллера. Майстер, у свою чергу, зазнав другої поразки при двох перемогах (2-2).

Зазначимо, що наступний бій Богдана планують на 2026 рік й він прагне продовжити переможну серію, щоб дійти до титулу.

Нагадаємо, тренера зі структури "Колосу" звинуватили в дружбі зі зрадником.

Раніше опублікували зарплату та бонуси Іллі Забарного в "ПСЖ".

Наставник збірної України Сергій Ребров висловився про трансфер Забарного.

Польща кулачні бої Богдан Коток BKFC Bare Knuckle FC
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
