Головна Спорт Олександрія близька до підписання гравця Шахтаря

Олександрія близька до підписання гравця Шахтаря

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 15:01
Олександрія домовилася про трансфер із Шахтаря
Антон Дрозд (по центру) в юнацькій збірній України. Фото: instagram.com/academy_shakhtar1936/

"Олександрія" близька до завершення переговорів щодо оренди правого захисника "Шахтаря". Колишній віцекапітан юнацької команди "гірників" Антон Дрозд проведе сезон у команді Кирила Нестеренка.

Клуби досягли усної домовленості, і перехід може бути оформлено найближчими днями, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Читайте також:

Сезон 2024/25 молодий 20-річний футболіст провів у юнацькій команді донецького клубу, зігравши 29 матчів, забивши 4 голи та зробивши 5 результативних передач. Такий внесок привернув увагу "Олександрії", яка вже мала успішний досвід оренди Миколи Огаркова у "гірників".

Антон Дрозд
Антон Дрозд (праворуч) у матчі за "Шахтар". Фото: instagram.com/_drozd__//

Посилення для "Олександрії"

Антон Дрозд відомий універсальністю в оборонній лінії, але його основна позиція — правий захисник. При зрості 1,86 м він поєднує габарити з хорошою швидкістю та вмінням підключатися до атак, що робить його цінним активом для нової команди.

Контракт гравця з "Шахтарем" розрахований до березня 2029 року, але оренда в "Олександрію" дасть йому змогу здобути досвід у Першій команді на рівні УПЛ та швидше адаптуватися до дорослого футболу.

Якщо угоду буде завершено, Дрозд стане другим захисником "Шахтаря" у складі "Олександрії" й посилить конкуренцію на правому фланзі оборони перед стартом нового сезону.

Нагадаємо, у київському "Динамо" з'явиться новий тренер, уже відомий його функціонал у столичній команді.

Дружина українського футболіста Владислава Кочергіна опублікувала кадри гарячої фотосесії.

Тренер однієї з команд, що виступає в українській Прем'єр-лізі, поширював проросійський наратив.

спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Олександрія
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
