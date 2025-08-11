Олександрія домовилася про трансфер із Шахтаря

Антон Дрозд (по центру) в юнацькій збірній України. Фото: instagram.com/academy_shakhtar1936/

"Олександрія" близька до завершення переговорів щодо оренди правого захисника "Шахтаря". Колишній віцекапітан юнацької команди "гірників" Антон Дрозд проведе сезон у команді Кирила Нестеренка.

Клуби досягли усної домовленості, і перехід може бути оформлено найближчими днями, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Сезон 2024/25 молодий 20-річний футболіст провів у юнацькій команді донецького клубу, зігравши 29 матчів, забивши 4 голи та зробивши 5 результативних передач. Такий внесок привернув увагу "Олександрії", яка вже мала успішний досвід оренди Миколи Огаркова у "гірників".

Антон Дрозд (праворуч) у матчі за "Шахтар". Фото: instagram.com/_drozd__//

Посилення для "Олександрії"

Антон Дрозд відомий універсальністю в оборонній лінії, але його основна позиція — правий захисник. При зрості 1,86 м він поєднує габарити з хорошою швидкістю та вмінням підключатися до атак, що робить його цінним активом для нової команди.

Контракт гравця з "Шахтарем" розрахований до березня 2029 року, але оренда в "Олександрію" дасть йому змогу здобути досвід у Першій команді на рівні УПЛ та швидше адаптуватися до дорослого футболу.

Якщо угоду буде завершено, Дрозд стане другим захисником "Шахтаря" у складі "Олександрії" й посилить конкуренцію на правому фланзі оборони перед стартом нового сезону.

