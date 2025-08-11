Олександрія домовилася про трансфер із Шахтаря

Олександрія близька до підписання гравця Шахтаря
"Олександрія" близька до завершення переговорів щодо оренди правого захисника "Шахтаря". Колишній віцекапітан юнацької команди "гірників" Антон Дрозд проведе сезон у команді Кирила Нестеренка.
Клуби досягли усної домовленості, і перехід може бути оформлено найближчими днями, повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Сезон 2024/25 молодий 20-річний футболіст провів у юнацькій команді донецького клубу, зігравши 29 матчів, забивши 4 голи та зробивши 5 результативних передач. Такий внесок привернув увагу "Олександрії", яка вже мала успішний досвід оренди Миколи Огаркова у "гірників".
Посилення для "Олександрії"
Антон Дрозд відомий універсальністю в оборонній лінії, але його основна позиція — правий захисник. При зрості 1,86 м він поєднує габарити з хорошою швидкістю та вмінням підключатися до атак, що робить його цінним активом для нової команди.
Контракт гравця з "Шахтарем" розрахований до березня 2029 року, але оренда в "Олександрію" дасть йому змогу здобути досвід у Першій команді на рівні УПЛ та швидше адаптуватися до дорослого футболу.
Якщо угоду буде завершено, Дрозд стане другим захисником "Шахтаря" у складі "Олександрії" й посилить конкуренцію на правому фланзі оборони перед стартом нового сезону.
