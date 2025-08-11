Видео
Главная Спорт Александрия близка к подписанию игрока Шахтера

Александрия близка к подписанию игрока Шахтера

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 15:01
Александрия договорилась о трансфере из Шахтера
Антон Дрозд (по центру) в юношеской сборной Украины. Фото: instagram.com/academy_shakhtar1936/

"Александрия" близка к завершению переговоров по аренде правого защитника "Шахтера". Бывший вице-капитан юношеской команды "горняков" Антон Дрозд проведет сезон в команде Кирилла Нестеренко.

Клубы достигли устной договоренности, и переход может быть оформлен в ближайшие дни, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Сезон 2024/25 молодой 20-летний футболист провел в юношеской команде донецкого клуба, сыграв 29 матчей, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач. Такой вклад привлек внимание "Александрии", которая уже имела успешный опыт аренды Николая Огаркова у "горняков". 

Антон Дрозд
Антон Дрозд (справа) в матче за "Шахтер". Фото: instagram.com/_drozd__/

Усиление для "Александрии" 

Антон Дрозд известен универсальностью в оборонительной линии, но его основная позиция — правый защитник. При росте 1,86 м он сочетает габариты с хорошей скоростью и умением подключаться к атакам, что делает его ценным активом для новой команды.

Контракт игрока с "Шахтером" рассчитан до марта 2029 года, но аренда в "Александрию" позволит ему получить опыт в Первой команде на уровне УПЛ и быстрее адаптироваться к взрослому футболу.

Если сделка будет завершена, Дрозд станет вторым защитником "Шахтера" в составе "Александрии" и усилит конкуренцию на правом фланге обороны перед стартом нового сезона.

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Александрия
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
