Александрия договорилась о трансфере из Шахтера

Антон Дрозд (по центру) в юношеской сборной Украины. Фото: instagram.com/academy_shakhtar1936/

"Александрия" близка к завершению переговоров по аренде правого защитника "Шахтера". Бывший вице-капитан юношеской команды "горняков" Антон Дрозд проведет сезон в команде Кирилла Нестеренко.

Клубы достигли устной договоренности, и переход может быть оформлен в ближайшие дни, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Реклама

Читайте также:

Сезон 2024/25 молодой 20-летний футболист провел в юношеской команде донецкого клуба, сыграв 29 матчей, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач. Такой вклад привлек внимание "Александрии", которая уже имела успешный опыт аренды Николая Огаркова у "горняков".

Антон Дрозд (справа) в матче за "Шахтер". Фото: instagram.com/_drozd__/

Усиление для "Александрии"

Антон Дрозд известен универсальностью в оборонительной линии, но его основная позиция — правый защитник. При росте 1,86 м он сочетает габариты с хорошей скоростью и умением подключаться к атакам, что делает его ценным активом для новой команды.

Контракт игрока с "Шахтером" рассчитан до марта 2029 года, но аренда в "Александрию" позволит ему получить опыт в Первой команде на уровне УПЛ и быстрее адаптироваться к взрослому футболу.

Если сделка будет завершена, Дрозд станет вторым защитником "Шахтера" в составе "Александрии" и усилит конкуренцию на правом фланге обороны перед стартом нового сезона.

Напомним, в киевском "Динамо" появится новый тренер, уже известен его функционал в столичной команде.

Жена украинского футболиста Владислава Кочергина опубликовала кадры горячей фотосессии.

Тренер одной из команд, выступающий в украинской Премьер-лиге, распространял пророссийский нарратив.