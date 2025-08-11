Почему Забарный идеально подходит для ПСЖ — мнение тренера

Илья Забарный в сборной Украины. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Переход Ильи Забарного из английского "Борнмута" во французский "ПСЖ" стал одной из самых обсуждаемых тем последних недель. Официального подтверждения сделки пока нет, но, по данным СМИ, она может быть оформлена в ближайшее время.

Дискуссии о целесообразности трансфера Забарного в "ПСЖ" ведутся уже несколько месяцев, сообщает Sport.ua.

Украинский защитник, которому в сентябре исполнится 23 года, уже провел почти полсотни матчей за национальную сборную и заработал репутацию одного из самых надежных игроков АПЛ. Его стабильность и умение читать игру выделяют среди многих молодых футболистов.

Что Грозный сказал о трансфере Забарного

В числе тех, кто высоко оценил возможный трансфер, оказался заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный. Он подчеркнул, что Забарный относится к категории игроков, которые за счет грамотного выбора позиции и работы на опережение редко прибегают к подкатам и ошибаются значительно меньше других топ-защитников.

Забарный в матче за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Отдельно эксперт отметил, что для Луиса Энрике привлечение Забарного стало вопросом необходимости. В распоряжении тренера сейчас только два основных центральных защитника, что недостаточно для клуба уровня "ПСЖ", особенно с учетом высокой интенсивности сезона и риска травм.

По мнению специалистов, универсальность украинца, способного одинаково уверенно играть обеими ногами, позволит ему быстро вписаться в схему парижан. Дополнительным плюсом является дисциплина — Забарный получает минимум желтых карточек, что важно для центрального защитника в матчах высокой плотности.

"Илья способен выйти на более высокий уровень и помочь "ПСЖ" решать самые серьезные задачи. Этот шаг станет большим плюсом и для сборной Украины, где он уже играет ключевую роль", — подытожил Грозный.

