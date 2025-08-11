Почему Забарный идеально подходит для ПСЖ — мнение тренера

Почему Забарный может стать лидером в ПСЖ
Переход Ильи Забарного из английского "Борнмута" во французский "ПСЖ" стал одной из самых обсуждаемых тем последних недель. Официального подтверждения сделки пока нет, но, по данным СМИ, она может быть оформлена в ближайшее время.
Дискуссии о целесообразности трансфера Забарного в "ПСЖ" ведутся уже несколько месяцев, сообщает Sport.ua.
Украинский защитник, которому в сентябре исполнится 23 года, уже провел почти полсотни матчей за национальную сборную и заработал репутацию одного из самых надежных игроков АПЛ. Его стабильность и умение читать игру выделяют среди многих молодых футболистов.
Что Грозный сказал о трансфере Забарного
В числе тех, кто высоко оценил возможный трансфер, оказался заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный. Он подчеркнул, что Забарный относится к категории игроков, которые за счет грамотного выбора позиции и работы на опережение редко прибегают к подкатам и ошибаются значительно меньше других топ-защитников.
Отдельно эксперт отметил, что для Луиса Энрике привлечение Забарного стало вопросом необходимости. В распоряжении тренера сейчас только два основных центральных защитника, что недостаточно для клуба уровня "ПСЖ", особенно с учетом высокой интенсивности сезона и риска травм.
По мнению специалистов, универсальность украинца, способного одинаково уверенно играть обеими ногами, позволит ему быстро вписаться в схему парижан. Дополнительным плюсом является дисциплина — Забарный получает минимум желтых карточек, что важно для центрального защитника в матчах высокой плотности.
"Илья способен выйти на более высокий уровень и помочь "ПСЖ" решать самые серьезные задачи. Этот шаг станет большим плюсом и для сборной Украины, где он уже играет ключевую роль", — подытожил Грозный.
