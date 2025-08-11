Чому Забарний ідеально підходить для ПСЖ — думка тренера

Ілля Забарний у збірній України. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Перехід Іллі Забарного з англійського "Борнмута" до французького "ПСЖ" став однією з найбільш обговорюваних тем останніх тижнів. Офіційного підтвердження угоди поки немає, але, за даними ЗМІ, вона може бути оформлена найближчим часом.

Дискусії про доцільність трансферу Забарного в "ПСЖ" тривають уже кілька місяців, повідомляє Sport.ua.

Український захисник, якому у вересні виповниться 23 роки, вже провів майже півсотні матчів за національну збірну та заробив репутацію одного з найнадійніших гравців АПЛ. Його стабільність і вміння читати гру виділяють серед багатьох молодих футболістів.

Що Грозний сказав про трансфер Забарного

Серед тих, хто високо оцінив можливий трансфер, виявився заслужений тренер України В'ячеслав Грозний. Він підкреслив, що Забарний належить до категорії гравців, які завдяки грамотному вибору позиції та роботі на випередження рідко вдаються до підкатів і помиляються значно менше за інших найкращих захисників.

Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Окремо експерт зазначив, що для Луїса Енріке залучення Забарного стало питанням необхідності. У розпорядженні тренера зараз тільки два основних центральних захисники, що недостатньо для клубу рівня "ПСЖ", особливо з урахуванням високої інтенсивності сезону та ризику травм.

На думку фахівців, універсальність українця, здатного однаково впевнено грати обома ногами, дасть йому змогу швидко вписатися в схему парижан. Додатковим плюсом є дисципліна — Забарний отримує мінімум жовтих карток, що важливо для центрального захисника в матчах високої щільності.

"Ілля здатний вийти на вищий рівень і допомогти "ПСЖ" вирішувати найсерйозніші завдання. Цей крок стане великим плюсом і для збірної України, де він уже відіграє ключову роль", — підсумував Грозний.

