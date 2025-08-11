Видео
Главная Спорт Баколе рассказал, как доминировал над Усиком и довел до истерики

Баколе рассказал, как доминировал над Усиком и довел до истерики

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 18:59
Баколе снова хвастается спаррингами с Усиком — довел украинца до истерики
Александр Усик. Фото: Reuters

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе отошел от последних неудач на ринге и снова вспомнил байки о спаррингах с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Ранее африканец помогал украинцу готовиться к боям с Энтони Джошуа.

На этот раз Баколе рассказал, что довел украинца до истерики. Слова конголезца привел портал Seconds Out.

Читайте также:
Мартин Баколе
Мартин Баколе. Фото: instagram.com/martin_bakole_

Баколе не видит угрозы от Усика

По словам Баколе, во время каждого спарринга команда украинца давала ему лишь два раунда, которые он называет "настоящим адом" для Усика. Боксер уверяет, что команда соперника это признает.

Баколе рассказал, что во время первого спарринга Усик разозлился, выпрыгнул с ринга и кричал на тренера, а сам остался покрытым кровью.

Мартин признался, что впоследствии после этого его пригласили в Дубай, где ситуация повторилась и Усик снова испытывал проблемы.

Баколе уверен, что в реальном бою победил бы легко, намекая, что молчание команды Усика объясняется этим.

Отметим, что в отличие от братьев Кличко, Усик не выигрывает каждый спарринг. Неоднократно иностранные боксеры рассказывали как избивали украинца на тренировках. Однако, в боях, как правило, украинец боксирует гораздо лучше.

Напомним, новый тренер появится в киевском "Динамо" — на что это повлияет.

ФК "Александрия" планирует усилить защиту игроком одного из грандов УПЛ.

Британский перспективный боксер Мозес Итаума рассказал о возможном бое с Александром Усиком.

Жена Владислава Кочергина оказалась настоящей красавицей.

