Баколе снова хвастается спаррингами с Усиком — довел украинца до истерики

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе отошел от последних неудач на ринге и снова вспомнил байки о спаррингах с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Ранее африканец помогал украинцу готовиться к боям с Энтони Джошуа.

На этот раз Баколе рассказал, что довел украинца до истерики. Слова конголезца привел портал Seconds Out.

Баколе не видит угрозы от Усика

По словам Баколе, во время каждого спарринга команда украинца давала ему лишь два раунда, которые он называет "настоящим адом" для Усика. Боксер уверяет, что команда соперника это признает.

Баколе рассказал, что во время первого спарринга Усик разозлился, выпрыгнул с ринга и кричал на тренера, а сам остался покрытым кровью.

Мартин признался, что впоследствии после этого его пригласили в Дубай, где ситуация повторилась и Усик снова испытывал проблемы.

Баколе уверен, что в реальном бою победил бы легко, намекая, что молчание команды Усика объясняется этим.

Отметим, что в отличие от братьев Кличко, Усик не выигрывает каждый спарринг. Неоднократно иностранные боксеры рассказывали как избивали украинца на тренировках. Однако, в боях, как правило, украинец боксирует гораздо лучше.

