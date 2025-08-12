Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик проти Ітауми — британець висловився про шанси

Усик проти Ітауми — британець висловився про шанси

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 09:14
Усик проти Ітауми — коли можливий бій
Олександр Усик перед боєм. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Один із найперспективніших британських суперважковаговиків Мозес Ітаума прокоментував ідею можливого поєдинку з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

Приводом стали слова глави Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха, який висловив бажання організувати цей бій, повідомляє DAZN.

Реклама
Читайте також:

Мозес Ітаума пишається рекордом із 12 перемог (10 нокаутом) і вважається одним із головних талантів у дивізіоні. Найближчий його поєдинок відбудеться 16 серпня проти ексчемпіона світу Ділліана Вайта, і саме на цьому супернику він зараз концентрується.

Мозес Итаума
Мозес Ітаума відповідає на запитання. Фото: instagram.com/leighdawneysportpix/

Чи можливий бій Ітаума — Усик?

Британець визнав, що поки що не будує планів на зустріч з українцем, але в майбутньому такий бій може стати ймовірним. Для молодого боксера протистояння з українцем — це шанс вийти на рівень еліти світового боксу.

Ітаума зазначив, що для нього найважливіше перемогти в майбутньому поєдинку, а потім вже розглядати нові виклики. Усик же наразі утримує всі титули в суперважкій вазі та залишається однією з найпривабливіших фігур для суперників.

Потенційний бій між українцем і британцем міг би стати протистоянням поколінь: досвідченого чемпіона та молодого претендента, готового кинути виклик на найвищому рівні.

Нагадаємо, раніше виклик Олександру Усику кинув боксер, який колись входив до команди українського чемпіона.

Знаменитий Рой Джонс упевнений, що Мозес Ітаума поки що не готовий до протистояння з Олександром Усиком, оскільки британець занадто молодий.

спорт Олександр Усик бокс Ділліан Уайт Мозес Ітаума
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації