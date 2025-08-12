Усик проти Ітауми — коли можливий бій

Олександр Усик перед боєм. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Один із найперспективніших британських суперважковаговиків Мозес Ітаума прокоментував ідею можливого поєдинку з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

Приводом стали слова глави Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха, який висловив бажання організувати цей бій, повідомляє DAZN.

Мозес Ітаума пишається рекордом із 12 перемог (10 нокаутом) і вважається одним із головних талантів у дивізіоні. Найближчий його поєдинок відбудеться 16 серпня проти ексчемпіона світу Ділліана Вайта, і саме на цьому супернику він зараз концентрується.

Мозес Ітаума відповідає на запитання. Фото: instagram.com/leighdawneysportpix/

Чи можливий бій Ітаума — Усик?

Британець визнав, що поки що не будує планів на зустріч з українцем, але в майбутньому такий бій може стати ймовірним. Для молодого боксера протистояння з українцем — це шанс вийти на рівень еліти світового боксу.

Ітаума зазначив, що для нього найважливіше перемогти в майбутньому поєдинку, а потім вже розглядати нові виклики. Усик же наразі утримує всі титули в суперважкій вазі та залишається однією з найпривабливіших фігур для суперників.

Потенційний бій між українцем і британцем міг би стати протистоянням поколінь: досвідченого чемпіона та молодого претендента, готового кинути виклик на найвищому рівні.

Нагадаємо, раніше виклик Олександру Усику кинув боксер, який колись входив до команди українського чемпіона.

Знаменитий Рой Джонс упевнений, що Мозес Ітаума поки що не готовий до протистояння з Олександром Усиком, оскільки британець занадто молодий.