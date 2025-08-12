Усик против Итаумы — когда возможен бой

Александр Усик перед боем. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Один из самых перспективных британских супертяжеловесов Мозес Итаума прокомментировал идею возможного поединка с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

Поводом стали слова главы Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, который выразил желание организовать этот бой, сообщает DAZN.

Мозес Итаума гордится рекордом из 12 побед (10 нокаутом) и считается одним из главных талантов в дивизионе. Ближайший его поединок состоится 16 августа против экс-чемпиона мира Диллиана Уайта, и именно на этом сопернике он сейчас концентрируется.

Мозес Итаума отвечает на вопросы. Фото: instagram.com/leighdawneysportpix/

Возможен ли бой Итаума — Усик?

Британец признал, что пока не строит планов на встречу с украинцем, но в будущем такой бой может стать вероятным. Для молодого боксера противостояние с украинцем — это шанс выйти на уровень элиты мирового бокса.

Итаума отметил, что для него важнее всего победить в предстоящем поединке, а затем уже рассматривать новые вызовы. Усик же в данный момент удерживает все титулы в супертяжелом весе и остается одной из самых привлекательных фигур для соперников.

Потенциальный бой между украинцем и британцем мог бы стать противостоянием поколений: опытного чемпиона и молодого претендента, готового бросить вызов на самом высоком уровне.

Напомним, ранее вызов Александру Усику бросил боксер, который когда-то входил в команду украинского чемпиона.

