Усик против Итаумы — британец высказался о шансах

Усик против Итаумы — британец высказался о шансах

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 09:14
Усик против Итаумы — когда возможен бой
Александр Усик перед боем. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Один из самых перспективных британских супертяжеловесов Мозес Итаума прокомментировал идею возможного поединка с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

Поводом стали слова главы Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, который выразил желание организовать этот бой, сообщает DAZN.

Читайте также:

Мозес Итаума гордится рекордом из 12 побед (10 нокаутом) и считается одним из главных талантов в дивизионе. Ближайший его поединок состоится 16 августа против экс-чемпиона мира Диллиана Уайта, и именно на этом сопернике он сейчас концентрируется. 

Мозес Итаума
Мозес Итаума отвечает на вопросы. Фото: instagram.com/leighdawneysportpix/

Возможен ли бой Итаума — Усик? 

Британец признал, что пока не строит планов на встречу с украинцем, но в будущем такой бой может стать вероятным. Для молодого боксера противостояние с украинцем — это шанс выйти на уровень элиты мирового бокса. 

Итаума отметил, что для него важнее всего победить в предстоящем поединке, а затем уже рассматривать новые вызовы. Усик же в данный момент удерживает все титулы в супертяжелом весе и остается одной из самых привлекательных фигур для соперников.

Потенциальный бой между украинцем и британцем мог бы стать противостоянием поколений: опытного чемпиона и молодого претендента, готового бросить вызов на самом высоком уровне.

Напомним, ранее вызов Александру Усику бросил боксер, который когда-то входил в команду украинского чемпиона. 

Знаменитый Рой Джонс уверен, что Мозес Итаума пока не готов к противостоянию с Александром Усиком, поскольку британец слишком молод. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
