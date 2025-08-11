Рой Джонс предостерег Мозеса Итауму от боя с Усиком

Рой Джонс-младший. Фото: instagram.com/royjonesjrofficial

Украинский абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик свой следующий бой может провести с юным 20-летним Мозесом Итаумой. Британца уже считают новым Майком Тайсоном и его боя с чемпионом хотят инвесторы из Саудовской Аравии.

Легенда бокса Рой Джонс-младший считает, что промоутеры зря спешат с решением организовать бой Итаумы против Усика, передает журнал The Ring.

Реклама

Читайте также:

Мозес Итаума. Фото: The Ring

Рой Джонс дал Итауме советы к бою с Усиком

Джонс-младший назвал Итауму талантливым бойцом, но предостерег от преждевременного столкновения с Усиком. Он считает Мозеса готовым к бросанию в огонь, но украинца охарактеризовал как "пламя", в которое еще не стоит бросать молодого боксера.

По словам Джонса, ключевым испытанием для Итаумы станет бой с Диллианом Уайтом, запланированный на 16 августа. Этот поединок покажет, готов ли британец к элитному уровню.

Джонс также отметил потенциал Итаумы, который имеет все качества для входа в ТОП-5 супертяжелого веса, если будет двигаться правильным путем.

Напомним, в киевском "Динамо" появится новый тренер — что об этом известно.

Украинская "Александрия" планирует подписать еще одного футболиста "Шахтера".

Итаума откровенно рассказал, что думает о перспективе провести бой с Александром Усиком.

Жена одного из украинских легионеров показала идеальную фигуру.