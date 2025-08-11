Рой Джонс застеріг Мозеса Ітауму від бою з Усиком

Рой Джонс-молодший. Фото: instagram.com/royjonesjrofficial

Український абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик свій наступний бій може провести з юним 20-річним Мозесом Ітаумою. Британця вже вважають новим Майком Тайсоном і його бою з чемпіоном хочуть інвестори з Саудівської Аравії.

Легенда боксу Рой Джонс-молодший вважає, що промоутери дарма поспішають з рішенням організувати бій Ітауми проти Усика, передає журнал The Ring.

Реклама

Читайте також:

Мозес Ітаума. Фото: The Ring

Рой Джонс дав Ітаумі поради до бою з Усиком

Джонс-молодший назвав Ітауму талановитим бійцем, але застеріг від передчасного зіткнення з Усиком. Він вважає Мозеса готовим до кидання у вогонь, але українця охарактеризував як "полум’я", у яке ще не варто кидати молодого боксера.

За словами Джонса, ключовим випробуванням для Ітауми стане бій із Ділліаном Вайтом, запланований на 16 серпня. Цей поєдинок покаже, чи готовий британець до елітного рівня.

Джонс також відзначив потенціал Ітауми, який має всі якості для входу до ТОП-5 надважкої ваги, якщо рухатиметься правильним шляхом.

Нагадаємо, у київському "Динамо" з'явиться новий тренер — що про це відомо.

Українська "Олександрія" планує підписати ще одного футболіста "Шахтаря".

Ітаума відверто розповів, що думає про перспективу провести бій з Олександром Усиком.

Дружина одного з українських легіонерів показала ідеальну фігуру.