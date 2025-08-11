Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Рой Джонс застеріг Ітауму від бою з Усиком

Рой Джонс застеріг Ітауму від бою з Усиком

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 17:41
Рой Джонс застеріг Мозеса Ітауму від бою з Усиком
Рой Джонс-молодший. Фото: instagram.com/royjonesjrofficial

Український абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик свій наступний бій може провести з юним 20-річним Мозесом Ітаумою. Британця вже вважають новим Майком Тайсоном і його бою з чемпіоном хочуть інвестори з Саудівської Аравії.

Легенда боксу Рой Джонс-молодший вважає, що промоутери дарма поспішають з рішенням організувати бій Ітауми проти Усика, передає журнал The Ring.

Реклама
Читайте також:
Мозес Итаума
Мозес Ітаума. Фото: The Ring

Рой Джонс дав Ітаумі поради до бою з Усиком

Джонс-молодший назвав Ітауму талановитим бійцем, але застеріг від передчасного зіткнення з Усиком. Він вважає Мозеса готовим до кидання у вогонь, але українця охарактеризував як "полум’я", у яке ще не варто кидати молодого боксера.

За словами Джонса, ключовим випробуванням для Ітауми стане бій із Ділліаном Вайтом, запланований на 16 серпня. Цей поєдинок покаже, чи готовий британець до елітного рівня.

Джонс також відзначив потенціал Ітауми, який має всі якості для входу до ТОП-5 надважкої ваги, якщо рухатиметься правильним шляхом.

Нагадаємо, у київському "Динамо" з'явиться новий тренер — що про це відомо.

Українська "Олександрія" планує підписати ще одного футболіста "Шахтаря".

Ітаума відверто розповів, що думає про перспективу провести бій з Олександром Усиком.

Дружина одного з українських легіонерів показала ідеальну фігуру.

Олександр Усик бокс Рой Джонс суперважка вага Мозес Ітаума
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації