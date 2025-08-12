Почему бой Усик — Паркер до сих пор не согласован

Александр Усик и его чемпионские пояса. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Менеджер Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс заявил, что переговоры об обязательной защите титула WBO против Александра Усика до сих пор не начались. По его словам, затянувшийся процесс ставит под угрозу проведение боя.

Согласно правилам WBO, чемпион обязан провести обязательную защиту в установленные сроки, сообщает talkSport.

Если стороны не приходят к соглашению, организация может назначить промоутерские торги или лишить спортсмена титула. В случае с Усиком это означает риск потерять пояс без выхода в ринг.

Джозеф Паркер и Тайсон Фьюри. Фото: x.com/joeboxerparker/

Проблемы боя Усик — Паркер

Ситуация осложняется тем, что глава саудовского Генерального управления развлечений Турки Аль аш-Шейх, курирующий крупные боксерские вечера, не проявляет интереса к организации боя Усик — Паркер. Его приоритетом остаются другие поединки с более высоким коммерческим потенциалом.

Александр Усик во время боя. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Для Паркера ситуация открывает несколько вариантов. В случае лишения Усика титула, новозеландец может претендовать на вакантный пояс в бою с другим соперником, что упростит ему путь к чемпионству. Однако для максимальной спортивной ценности он все же рассчитывает встретиться именно с украинцем.

Ситуация остается открытой: у сторон есть ограниченное время для начала переговоров, чтобы избежать эскалации конфликта с WBO и сохранить бой, который мог бы стать ключевым для обоих боксеров.

