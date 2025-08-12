Локомотив звинуватив Шахтар у відході свого тренера

Тренер Тарас Кучер. Фото: Facebook

В українському футболі розгорівся новий скандал. Київський "Локомотив" публічно звинуватив колишнього тренера академії Тараса Кучера в некоректному та підлому відході з клубу напередодні старту сезону.

За версією клубу, фахівець порушив базові етичні норми, покинувши команду в момент, коли вона готувалася до чемпіонату, повідомляє пресслужба клубу.

У заяві "Локомотива" йдеться про те, що Кучер, залишаючись офіційним співробітником, почав стажування в академії донецького "Шахтаря" та вів переговори про контракт, не повідомивши керівництво. При цьому він не передав справи новому наставнику, а також, на думку клубу, допустив неприйнятні дії щодо команди.

Тарас Кучер за роботою. Фото: "Локомотив"

Деталі скандалу з тренером

У "Локомотиві" стверджують, що тренер чинив емоційний тиск на гравців та їхніх батьків, підбурював їх до образливих коментарів на адресу клубу та намагався впливати на тренувальний процес уже після звільнення. Таку поведінку в клубі назвали прикладом порушення спортивної етики.

Ситуацію в "Локомотиві" пов'язали з масштабнішою проблемою — так званим poaching, коли великі клуби переманюють гравців та тренерів із менших академій, часто разом із цілими командами. На відміну від здорової конкуренції, такі методи базуються на маніпуляціях та кулуарних домовленостях.

