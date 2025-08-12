ПСЖ готується продати Сафонова в Росію

Матвій Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Український центральний захисник Ілля Забарний 12 серпня буде представлений гравцем "ПСЖ". При цьому, клуб досі не виконав одну з його умов — позбутися російського голкіпера Матвія Сафонова.

Однак паблік ParisSG INFOS стверджує, що питання невдовзі буде вирішене.

Сафонов повернеться додому

Парижани ще в липні почали шукати покупців на Сафонова. Спершу в пріоритеті був турецький "Галатасарай", але там росіянин був лише третьою опцією.

Наразі Сафонова готові купити лише російську клуби. "Спартак" Москва вже цікавиться Сафоновим й сам гравець відкритий до такого варіанту. Також зацікавленість є від "Зеніту" Санкт-Петербург. Колишній клуб Матвія "Краснодар" не зацікавлений у голкіпері.

Сафонов може обрати Росію через фінансові пропозиції та готовність клубів дати йому ігровий час.

Минулого сезону Сафонов провів за "ПСЖ" 17 матчів, з яких всього три без пропущених м'ячів.

