Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт ПСЖ знайшло команду для Сафонова

ПСЖ знайшло команду для Сафонова

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 07:31
ПСЖ готується продати Сафонова в Росію
Матвій Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Український центральний захисник Ілля Забарний 12 серпня буде представлений гравцем "ПСЖ". При цьому, клуб досі не виконав одну з його умов — позбутися російського голкіпера Матвія Сафонова.

Однак паблік ParisSG INFOS стверджує, що питання невдовзі буде вирішене.

Реклама
Читайте також:
Матвей Сафонов
Матвій Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Сафонов повернеться додому

Парижани ще в липні почали шукати покупців на Сафонова. Спершу в пріоритеті був турецький "Галатасарай", але там росіянин був лише третьою опцією.

Наразі Сафонова готові купити лише російську клуби. "Спартак" Москва вже цікавиться Сафоновим й сам гравець відкритий до такого варіанту. Також зацікавленість є від "Зеніту" Санкт-Петербург. Колишній клуб Матвія "Краснодар" не зацікавлений у голкіпері.

Сафонов може обрати Росію через фінансові пропозиції та готовність клубів дати йому ігровий час.

Минулого сезону Сафонов провів за "ПСЖ" 17 матчів, з яких всього три без пропущених м'ячів.

Нагадаємо, у київському "Динамо" будуть зміни в тренерському штабі.

Легендарний боксер Рой Джонс-молодший застеріг Мозеса Ітауму від бою проти Олександра Усика.

Ітаума також розповів, що думає про можливий бій з Усиком.

Дружина українського легіонера підкорила своєю красою всю Польщу.

футбол росіяни ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації