Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Стало відомо, як Забарний пройшов медобстеження в ПСЖ

Стало відомо, як Забарний пройшов медобстеження в ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 23:40
Забарний підписав контракт з ПСЖ після успішного медогляду
Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Історія з переходом українського центрального захисника Іллі Забарного з англійського "Борнмута" у французький "ПСЖ" добігає до свого завершення. Невдовзі про трансфер повідомлять офіційно.

Наразі ж відомо про результати медогляду, щодо якого в X висловився інсайдер Фабріціо Романо.

Реклама
Читайте також:
Илья Забарный
Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Як Забарний пройшов медобстеження

За інформацією Романо, Забарний успішно пройшов медичний огляд і підписав контракт з клубом.

Ілля уклав п’ятирічний контракт, і в перший рік отримає зарплату у розмірі 4,5 млн євро з можливістю підняття до 8 млн євро за рахунок бонусів.

Зазначимо, що "ПСЖ" виграли боротьбу за Забарного у англійських "Ньюкасла" та "Тоттенгема".

Минулого сезону Ілля в Англії провів 39 матчів, де віддав один асист.

Нагадаємо, у тренерському штабі "Динамо" Київ працюватиме новий фахівець.

Легендарний боксер минулого Рой Джонс-молодший бачить небезпеку для Мозеса Ітауми в бою з Олександром Усиком.

Ітаума також висловився щодо можливого поєдинку з Усиком.

Дружина Владислава Кочергіна має красиву зовнішність та багато підписників.

футбол ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут українські легіонери (футбол)
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації