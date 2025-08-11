Забарний підписав контракт з ПСЖ після успішного медогляду

Стало відомо, як Забарний пройшов медобстеження в ПСЖ
Історія з переходом українського центрального захисника Іллі Забарного з англійського "Борнмута" у французький "ПСЖ" добігає до свого завершення. Невдовзі про трансфер повідомлять офіційно.
Наразі ж відомо про результати медогляду, щодо якого в X висловився інсайдер Фабріціо Романо.
Як Забарний пройшов медобстеження
За інформацією Романо, Забарний успішно пройшов медичний огляд і підписав контракт з клубом.
Ілля уклав п’ятирічний контракт, і в перший рік отримає зарплату у розмірі 4,5 млн євро з можливістю підняття до 8 млн євро за рахунок бонусів.
Зазначимо, що "ПСЖ" виграли боротьбу за Забарного у англійських "Ньюкасла" та "Тоттенгема".
Минулого сезону Ілля в Англії провів 39 матчів, де віддав один асист.
