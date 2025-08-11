Забарный подписал контракт с ПСЖ после успешного медосмотра

Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

История с переходом украинского центрального защитника Ильи Забарного из английского "Борнмута" во французский "ПСЖ" подходит к своему завершению. Вскоре о трансфере сообщат официально.

Пока же известно о результатах медосмотра, по которому в X высказался инсайдер Фабрицио Романо.

Как Забарный прошел медобследование

По информации Романо, Забарный успешно прошел медицинский осмотр и подписал контракт с клубом.

Илья заключил пятилетний контракт, и в первый год получит зарплату в размере 4,5 млн евро с возможностью поднятия до 8 млн евро за счет бонусов.

Отметим, что "ПСЖ" выиграли борьбу за Забарного у английских "Ньюкасла" и "Тоттенхэма".

В прошлом сезоне Илья в Англии провел 39 матчей, где отдал один ассист.

