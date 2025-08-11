Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Стало известно, как Забарный прошел медобследование в ПСЖ

Стало известно, как Забарный прошел медобследование в ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 23:40
Забарный подписал контракт с ПСЖ после успешного медосмотра
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

История с переходом украинского центрального защитника Ильи Забарного из английского "Борнмута" во французский "ПСЖ" подходит к своему завершению. Вскоре о трансфере сообщат официально.

Пока же известно о результатах медосмотра, по которому в X высказался инсайдер Фабрицио Романо.

Реклама
Читайте также:
Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Как Забарный прошел медобследование

По информации Романо, Забарный успешно прошел медицинский осмотр и подписал контракт с клубом.

Илья заключил пятилетний контракт, и в первый год получит зарплату в размере 4,5 млн евро с возможностью поднятия до 8 млн евро за счет бонусов.

Отметим, что "ПСЖ" выиграли борьбу за Забарного у английских "Ньюкасла" и "Тоттенхэма".

В прошлом сезоне Илья в Англии провел 39 матчей, где отдал один ассист.

Напомним, в тренерском штабе "Динамо" Киев будет работать новый специалист.

Легендарный боксер прошлого Рой Джонс-младший видит опасность для Мозеса Итаумы в бою с Александром Усиком.

Итаума также высказался относительно возможного поединка с Усиком.

Жена Владислава Кочергина имеет красивую внешность и много подписчиков.

футбол ПСЖ Футбол трансферы Илья Забарный Борнмут украинские легионеры (футбол)
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации