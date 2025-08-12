Видео
Видео

Главная Спорт ПСЖ нашло команду для Сафонова

ПСЖ нашло команду для Сафонова

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 07:31
ПСЖ готовится продать Сафонова в Россию
Матвей Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Украинский центральный защитник Илья Забарный 12 августа будет представлен игроком "ПСЖ". При этом, клуб до сих пор не выполнил одно из его условий — избавиться от российского голкипера Матвея Сафонова.

Однако паблик ParisSG INFOS утверждает, что вопрос вскоре будет решен.

Матвей Сафонов
Сафонов вернется домой

Парижане еще в июле начали искать покупателей на Сафонова. Сперва в приоритете был турецкий "Галатасарай", но там россиянин был лишь третьей опцией.

Сейчас Сафонова готовы купить только российские клубы. "Спартак" Москва уже интересуется Сафоновым и сам игрок открыт к такому варианту. Также заинтересованность есть от "Зенита" Санкт-Петербург. Бывший клуб Матвея "Краснодар" не заинтересован в голкипере.

Сафонов может выбрать Россию из-за финансовых предложений и готовности клубов дать ему игровое время.

В прошлом сезоне Сафонов провел за "ПСЖ" 17 матчей, из которых всего три без пропущенных мячей.

Напомним, у киевского "Динамо" будут изменения в тренерском штабе.

Легендарный боксер Рой Джонс-младший предостерег Мозеса Итауму от боя против Александра Усика.

Итаума также рассказал, что думает о возможном бое с Усиком.

Жена украинского легионера покорила своей красотой всю Польшу.

футбол россияне ПСЖ Футбол трансферы Илья Забарный
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
