ПСЖ готовится продать Сафонова в Россию

Украинский центральный защитник Илья Забарный 12 августа будет представлен игроком "ПСЖ". При этом, клуб до сих пор не выполнил одно из его условий — избавиться от российского голкипера Матвея Сафонова.

Однако паблик ParisSG INFOS утверждает, что вопрос вскоре будет решен.

Матвей Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Сафонов вернется домой

Парижане еще в июле начали искать покупателей на Сафонова. Сперва в приоритете был турецкий "Галатасарай", но там россиянин был лишь третьей опцией.

Сейчас Сафонова готовы купить только российские клубы. "Спартак" Москва уже интересуется Сафоновым и сам игрок открыт к такому варианту. Также заинтересованность есть от "Зенита" Санкт-Петербург. Бывший клуб Матвея "Краснодар" не заинтересован в голкипере.

Сафонов может выбрать Россию из-за финансовых предложений и готовности клубов дать ему игровое время.

В прошлом сезоне Сафонов провел за "ПСЖ" 17 матчей, из которых всего три без пропущенных мячей.

