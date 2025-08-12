ПСЖ готовится продать Сафонова в Россию

ПСЖ нашло команду для Сафонова
Украинский центральный защитник Илья Забарный 12 августа будет представлен игроком "ПСЖ". При этом, клуб до сих пор не выполнил одно из его условий — избавиться от российского голкипера Матвея Сафонова.
Однако паблик ParisSG INFOS утверждает, что вопрос вскоре будет решен.
Сафонов вернется домой
Парижане еще в июле начали искать покупателей на Сафонова. Сперва в приоритете был турецкий "Галатасарай", но там россиянин был лишь третьей опцией.
Сейчас Сафонова готовы купить только российские клубы. "Спартак" Москва уже интересуется Сафоновым и сам игрок открыт к такому варианту. Также заинтересованность есть от "Зенита" Санкт-Петербург. Бывший клуб Матвея "Краснодар" не заинтересован в голкипере.
Сафонов может выбрать Россию из-за финансовых предложений и готовности клубов дать ему игровое время.
В прошлом сезоне Сафонов провел за "ПСЖ" 17 матчей, из которых всего три без пропущенных мячей.
Напомним, у киевского "Динамо" будут изменения в тренерском штабе.
Легендарный боксер Рой Джонс-младший предостерег Мозеса Итауму от боя против Александра Усика.
Итаума также рассказал, что думает о возможном бое с Усиком.
Жена украинского легионера покорила своей красотой всю Польшу.
Читайте Новини.LIVE!