Головна Спорт Де та коли подивитися Магучіх, Левченко і Табашник в Сілезії

Де та коли подивитися Магучіх, Левченко і Табашник в Сілезії

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 10:44
Де та коли дивитися Магучіх, Левченко і Табашник в Сілезії
Стрибок Ярослави Магучіх. Фото: Reuters/Dylan Martinez

На етапі Діамантової ліги в польській Сілезії виступлять одразу три українські стрибунки у висоту. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник змагатимуться з найкращими легкоатлетками світу.

Українські вболівальники зможуть у прямому ефірі подивитися турнір у Сілезії, повідомляє портал Новини.LIVE.

Крім стрибків у висоту серед жінок, у Сілезії відбудуться й інші легкоатлетичні змагання. Олег Дорощук виступить у стрибках у висоту серед чоловіків, олімпійський призер Михайло Кохан побореться за медалі в метанні молота.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх відпочиває під час турніру. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Де та коли дивитися етап Діамантової ліги

Змагання відбудуться 15 та 16 серпня. Пряму трансляцію покажуть міжнародні спортивні платформи та офіційний транслятор турніру, яким в Україні є "Суспільне мовлення". Дивитися пряму трансляцію можна по телевізору, у смартфоні або на інших мобільних пристроях. Вона буде доступна на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".

Юлия Левченко
Юлія Левченко перед турніром. Фото: instagram.com/sportsukraine/

Старт жіночих змагань зі стрибків у висоту заплановано на 15 серпня, о 16:40 за київським часом — саме тоді на сектор вийдуть Магучіх, Левченко, Табашник та їхні суперниці.

Ярослава Магучіх — одна з головних героїнь етапу: у сезоні вона перемагала в Сямені та Шанхаї, але в червні двічі поступилася першим місцем австралійці Ніколі Оліслагерс. При цьому Магучіх вже забезпечила собі місце у фіналі Діамантової ліги, а Левченко все ще бореться за потрапляння в найкращі 6.

Екатерина Табашник
Катерина Табашник готується до стрибка. Фото: instagram.com/katerynahj/

Для Катерини Табашник Сілезія стане поверненням на етапи Діамантової ліги після перерви — останній її старт був у Парижі 2024 року. Олег Дорощук та Михайло Кохан також представляють Україну: Дорощук йде дев'ятим у рейтингу та розраховує пробитися у фінал, а Кохан виступить після Гран-прі в Будапешті.

Нагадаємо, раніше ми детально пояснювали, чому етап Діамантової ліги в Сілезії буде особливим для України.

Ярослава Магучіх Юлія Левченко Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту Катерина Табашник
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
