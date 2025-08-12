Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Где и когда посмотреть Магучих, Левченко и Табашник в Силезии

Где и когда посмотреть Магучих, Левченко и Табашник в Силезии

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 10:44
Где и когда смотреть Магучих, Левченко и Табашник в Силезии
Прыжок Ярославы Магучих. Фото: Reuters/Dylan Martinez

На этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии выступят сразу три украинские прыгуньи в высоту. Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник будут соперничать с лучшими легкоатлетками мира. 

Украинские болельщики смогут в прямом эфире посмотреть турнир в Силезии, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Помимо прыжков в высоту среди женщин, в Силезии пройдут и другие легкоатлетические соревнования. Олег Дорощук выступит в прыжках в высоту среди мужчин, олимпийский призер Михаил Кохан поборется за медали в метании молота. 

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих отдыхает во время турнира. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Где и когда смотреть этап Бриллиантовой лиги

Соревнования пройдут 15 и 16 августа. Прямую трансляцию покажут международные спортивные платформы и официальный транслятор турнира, которым в Украине является "Общественное телевидение". Смотреть прямую трансляцию можно по телевизору, в смартфоне или на других мобильных устройствах. Она будет доступна на YouTube-канале "Суспільне Спорт". 

Юлия Левченко
Юлия Левченко перед турниром. Фото: instagram.com/sportsukraine/

Старт женских соревнований по прыжкам в высоту запланирован на 15 августа, в 16:40 по киевскому времени — именно тогда на сектор выйдут Магучих, Левченко, Табашник и их соперницы.

Ярослава Магучих — одна из главных героинь этапа: в сезоне она побеждала в Сямэне и Шанхае, но в июне дважды уступила первое место австралийке Николе Олислагерс. При этом Магучих уже обеспечила себе место в финале Бриллиантовой лиги, а Левченко все еще борется за попадание в топ-6. 

Екатерина Табашник
Екатерина Табашник готовится к прыжку. Фото: instagram.com/katerynahj/

Для Катерины Табашник Силезия станет возвращением на этапы Бриллиантовой лиги после перерыва — последний ее старт был в Париже 2024 года. Олег Дорощук и Михаил Кохан также представляют Украину: Дорощук идет девятым в рейтинге и рассчитывает пробиться в финал, а Кохан выступит после Гран-при в Будапеште.

Напомним, ранее мы подробно объясняли, почему этап Бриллиантовой лиги в Силезии будет особенным для Украины. 

Известный в прошлом боксер Рой Джонс предостерег Мозеса Итауму от выхода на ринг с Александром Усиком. 

Тем временем французский "ПСЖ" принял одно из важных условий Илья Забарного по трансферу в клуб из Парижа. 

Ярослава Магучих Юлия Левченко Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту Катерина Табашник
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации