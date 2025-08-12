Где и когда смотреть Магучих, Левченко и Табашник в Силезии

Прыжок Ярославы Магучих. Фото: Reuters/Dylan Martinez

На этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии выступят сразу три украинские прыгуньи в высоту. Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник будут соперничать с лучшими легкоатлетками мира.

Украинские болельщики смогут в прямом эфире посмотреть турнир в Силезии, сообщает портал Новини.LIVE.

Помимо прыжков в высоту среди женщин, в Силезии пройдут и другие легкоатлетические соревнования. Олег Дорощук выступит в прыжках в высоту среди мужчин, олимпийский призер Михаил Кохан поборется за медали в метании молота.

Ярослава Магучих отдыхает во время турнира. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Где и когда смотреть этап Бриллиантовой лиги

Соревнования пройдут 15 и 16 августа. Прямую трансляцию покажут международные спортивные платформы и официальный транслятор турнира, которым в Украине является "Общественное телевидение". Смотреть прямую трансляцию можно по телевизору, в смартфоне или на других мобильных устройствах. Она будет доступна на YouTube-канале "Суспільне Спорт".

Юлия Левченко перед турниром. Фото: instagram.com/sportsukraine/

Старт женских соревнований по прыжкам в высоту запланирован на 15 августа, в 16:40 по киевскому времени — именно тогда на сектор выйдут Магучих, Левченко, Табашник и их соперницы.

Ярослава Магучих — одна из главных героинь этапа: в сезоне она побеждала в Сямэне и Шанхае, но в июне дважды уступила первое место австралийке Николе Олислагерс. При этом Магучих уже обеспечила себе место в финале Бриллиантовой лиги, а Левченко все еще борется за попадание в топ-6.

Екатерина Табашник готовится к прыжку. Фото: instagram.com/katerynahj/

Для Катерины Табашник Силезия станет возвращением на этапы Бриллиантовой лиги после перерыва — последний ее старт был в Париже 2024 года. Олег Дорощук и Михаил Кохан также представляют Украину: Дорощук идет девятым в рейтинге и рассчитывает пробиться в финал, а Кохан выступит после Гран-при в Будапеште.

Напомним, ранее мы подробно объясняли, почему этап Бриллиантовой лиги в Силезии будет особенным для Украины.

