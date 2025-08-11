Три украинки выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Впервые в этом сезоне на этапах Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту выступят три украинки. Это произойдет 15 августа в польской Силезии.

Украинки выступят впервые после чемпионата Украины, сообщил портал "Суспільне Спорт".

Катерина Табашник. Фото: instagram.com/katerynahj

Три украинки выступят в Польше

К Ярославе Магучих и Юлии Левченко присоединится Катерина Табашник, которая стала второй на чемпионате Украины.

Табашник вернулась в "Бриллиантовую лигу" после длительного перерыва. Однако, это стало возможным только после того, как она восстановилась после травм.

Табашник рассказала, что раньше уклонялась от участия в Бриллиантовой лиге, потому что чувствовала, что не готова.

"В этом году была возможность туда поехать, но я ее избегала. Меня спрашивали, поеду ли, а я говорила — нет, не в этот раз, не могу, не хочу. Чувствовала, что не готова была там соревноваться. Теперь попробую после чемпионата Украины туда поехать", — пояснила спортсменка.

Отметим, что на чемпионате Украины Табашник уступила Левченко. При этом, участие Табашник стало возможным благодаря тому, что сезон пропускает Ирина Геращенко.

