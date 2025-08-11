Видео
Главная Спорт В Бриллиантовой лиге выступит три украинские прыгуньи в высоту

В Бриллиантовой лиге выступит три украинские прыгуньи в высоту

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 20:51
Три украинки выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Впервые в этом сезоне на этапах Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту выступят три украинки. Это произойдет 15 августа в польской Силезии.

Украинки выступят впервые после чемпионата Украины, сообщил портал "Суспільне Спорт".

Катерина Табашник
Катерина Табашник. Фото: instagram.com/katerynahj

Три украинки выступят в Польше

К Ярославе Магучих и Юлии Левченко присоединится Катерина Табашник, которая стала второй на чемпионате Украины.

Табашник вернулась в "Бриллиантовую лигу" после длительного перерыва. Однако, это стало возможным только после того, как она восстановилась после травм.

Табашник рассказала, что раньше уклонялась от участия в Бриллиантовой лиге, потому что чувствовала, что не готова.

"В этом году была возможность туда поехать, но я ее избегала. Меня спрашивали, поеду ли, а я говорила — нет, не в этот раз, не могу, не хочу. Чувствовала, что не готова была там соревноваться. Теперь попробую после чемпионата Украины туда поехать", — пояснила спортсменка.

Отметим, что на чемпионате Украины Табашник уступила Левченко. При этом, участие Табашник стало возможным благодаря тому, что сезон пропускает Ирина Геращенко.

Ярослава Магучих Юлия Левченко Легкая атлетика Сборная Украины по легкой атлетике Катерина Табашник
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
