Головна Спорт У Діамантовій лізі виступить три українські стрибунки у висоту

У Діамантовій лізі виступить три українські стрибунки у висоту

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 20:51
Три українки виступлять на етапі Діамантової ліги в Сілезії
Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Вперше цього сезону на етапах Діамантової ліги у стрибках у висоту виступить три Українки. Це станеться 15 серпня в польській Сілезії.

Українки виступлять вперше після чемпіонату України, повідомив портал "Суспільне Спорт".

Читайте також:
Катерина Табашник
Катерина Табашник. Фото: instagram.com/katerynahj

Три українки виступлять в Польщі

До Ярослави Магучіх та Юлії Левченко приєднається Катерина Табашник, яка стала другою на чемпіонаті України.

Табашник повернулась до "Діамантової ліги" після тривалої перерви. Однак, це стало можливим лише після того, як вона відновилась після травм.

Табашник розповіла, що раніше ухилялася від участі в Діамантовій лізі, бо відчувала, що не готова.

"У цьому році була можливість туди поїхати, але я її уникала. Мене питали, чи поїду, а я казала – ні, не цього разу, не можу, не хочу. Відчувала, що не готова була там змагатись. Тепер спробую після чемпіонату України туди поїхати", — пояснила спортсменка.

Зазначимо, що на чемпіонаті України Табашник поступилася Левченко. При цьому, участь Табашник стала можливою завдяки тому, що сезон пропускає Ірина Геращенко.

Ярослава Магучіх Юлія Левченко Легка атлетика Збірна України з легкої атлетики Катерина Табашник
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
