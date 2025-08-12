Локомотив обвинил Шахтер в уходе своего тренера

В украинском футболе разгорелся скандал из-за тренера Шахтера
В украинском футболе разгорелся новый скандал. Киевский "Локомотив" публично обвинил бывшего тренера академии Тараса Кучера в некорректном и подлом уходе из клуба накануне старта сезона.
По версии клуба, специалист нарушил базовые этические нормы, покинув команду в момент, когда она готовилась к чемпионату, сообщает пресс-служба клуба.
В заявлении "Локомотива" говорится, что Кучер, оставаясь официальным сотрудником, начал стажировку в академии донецкого "Шахтера" и вел переговоры о контракте, не уведомив руководство. При этом он не передал дела новому наставнику, а также, по мнению клуба, допустил неприемлемые действия в отношении команды.
Детали скандала с тренером
В "Локомотиве" утверждают, что тренер оказывал эмоциональное давление на игроков и их родителей, подстрекал их к оскорбительным комментариям в адрес клуба и пытался влиять на тренировочный процесс уже после ухода. Подобное поведение в клубе назвали примером нарушения спортивной этики.
Ситуацию в "Локомотиве" связали с более масштабной проблемой — так называемым poaching, когда крупные клубы переманивают игроков и тренеров из меньших академий, часто вместе с целыми командами. В отличие от здоровой конкуренции, такие методы базируются на манипуляциях и кулуарных договоренностях.
