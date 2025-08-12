Видео
Главная Спорт Украина впервые за 20 лет не будет представлена в Лиге чемпионов

Украина впервые за 20 лет не будет представлена в Лиге чемпионов

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 23:59
Динамо вылетело из ЛЧ, а Украина впервые за 20 лет без группового этапа
Матч "Пафос" — "Динамо". Фото: "Динамо"

В рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" в двух матчах проиграло кипрскому "Пафосу". Общий счет был 3:0 в пользу соперника.

В результате двух поражений клуб не сможет выйти в основной раунд турнира, сообщил портал Новини.LIVE.

В этом сезоне без Лиги чемпионов

"Динамо" после поражений продолжит борьбу в квалификации Лиги Европы, где планирует реабилитироваться. При этом, команда Алекссандра Шовковского была единственным украинским клубом в Лиге чемпионов и ее вылет ознаменовал первое за 20 лет отсутствие Украины в основном этапе.

В последний раз было подобное в сезоне 2005/2006 гг. Тогда "Шахтер" уступил "Интеру", а "Динамо" проиграло "Туну" из Швейцарии 2:3. Поражение от швейцарцев стоило Леониду Буряку должности главного тренера.

В Лиге Европы "Динамо" сыграет с победителем противостояния мальтийского "Хамрун Спартанс" и израильского "Маккаби" Тель-Авив. Первую команду киевляне уже обыгрывали в этом сезоне в ЛЧ с общим счетом 6:0.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
