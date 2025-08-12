Динамо програло Пафосу та вилетіло із кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч "Пафос" — "Динамо". Фото: "Динамо"

У другому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Пафос" приймав київське "Динамо". У першій грі кіпріоти перемогли з рахунком 1:0.

У матчі-відповіді кияни програли з рахунком 0:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Владислав Ванат. Фото: "Динамо"

Принизлива поразка "Динамо"

"Динамо" зазнало труднощів з перших секунд матчу через пресинг господарів. Уже на 2-й хвилині Нещерет помилився з виходом до лівого флангу штрафного майданчика, дозволивши Танковичу із другої спроби з гострого кута покотити м’яч на дальню стійку, де Оршич замкнув комбінацію.

Після пропущеного голу "Динамо" знітилось і почало робити неймовірну кількість помилок. Ще до перерви кияни могли ще тричі пропускати, але рятували Нещерет та везіння.

Микола Шапаренко в матчі з "Пафосом". Фото: "Динамо"

Другий гол був очікуваним і він стався на 55-й хвилині. Оршич виконав точну подачу з лівого флангу на дальню стійку, де Корреа, злетівши потужно влучив у ворота.

Після другого голу кияни взагалі опустили руки, крім Андрія Ярмоленка, який весь був кращим гравцем у складі "Динамо". Кіпріоти могли б робити рахунок 3:0, 4:0 або 5:0, але не пощастило.

"Динамо" в результаті поразки вилетіло в плей-оф кваліфікації Ліги Європи, де зіграє з переможцем протистояння "Хамрун Спартанс" та "Маккабі" Тель-Авів.

"Пафос" — "Динамо" — 2:0 перший матч — 1:0

Голи: Оршич, 2, Коррея, 55

"Пафос": Неофітос — Коррея (Жажа, 67), Гольдар, Лукассен, Пілеас (Сема, 85) — Танкович (Андерсон, 60), Шуньїч — Оршич (Ланга, 84), Пепе, Бруно — Драгомір (Кіна, 67).

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Д. Попов (Біловар, 65), Михавко, Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Буяльський (Герреро, 60), Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат (Волошин, 78), Кабаєв (Пономаренко, 78).

Попередження: Кіна — Ванат

