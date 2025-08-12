Динамо програло Пафосу та вилетіло із кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо знову програло Пафосу — цього разу суперник домінував
У другому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Пафос" приймав київське "Динамо". У першій грі кіпріоти перемогли з рахунком 1:0.
У матчі-відповіді кияни програли з рахунком 0:2, повідомив портал Новини.LIVE.
Принизлива поразка "Динамо"
"Динамо" зазнало труднощів з перших секунд матчу через пресинг господарів. Уже на 2-й хвилині Нещерет помилився з виходом до лівого флангу штрафного майданчика, дозволивши Танковичу із другої спроби з гострого кута покотити м’яч на дальню стійку, де Оршич замкнув комбінацію.
Після пропущеного голу "Динамо" знітилось і почало робити неймовірну кількість помилок. Ще до перерви кияни могли ще тричі пропускати, але рятували Нещерет та везіння.
Другий гол був очікуваним і він стався на 55-й хвилині. Оршич виконав точну подачу з лівого флангу на дальню стійку, де Корреа, злетівши потужно влучив у ворота.
Після другого голу кияни взагалі опустили руки, крім Андрія Ярмоленка, який весь був кращим гравцем у складі "Динамо". Кіпріоти могли б робити рахунок 3:0, 4:0 або 5:0, але не пощастило.
"Динамо" в результаті поразки вилетіло в плей-оф кваліфікації Ліги Європи, де зіграє з переможцем протистояння "Хамрун Спартанс" та "Маккабі" Тель-Авів.
"Пафос" — "Динамо" — 2:0 перший матч — 1:0
Голи: Оршич, 2, Коррея, 55
"Пафос": Неофітос — Коррея (Жажа, 67), Гольдар, Лукассен, Пілеас (Сема, 85) — Танкович (Андерсон, 60), Шуньїч — Оршич (Ланга, 84), Пепе, Бруно — Драгомір (Кіна, 67).
"Динамо": Нещерет — Тимчик, Д. Попов (Біловар, 65), Михавко, Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Буяльський (Герреро, 60), Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат (Волошин, 78), Кабаєв (Пономаренко, 78).
Попередження: Кіна — Ванат
Нагадаємо, вперше за тривалий період три українки виступлять на єтапі Діамантової ліги у стрибках у висоту.
Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик наразі перебуває під дією ультиматуму.
Рой Джонс відмовляє британського суперважковаговика Мозеса Ітауму від бою проти Усика.
Київський "Локомотив" розгнівався на донецький "Шахтар" за переманювання їх тренера.
Читайте Новини.LIVE!