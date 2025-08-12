Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо знову програло Пафосу — цього разу суперник домінував

Динамо знову програло Пафосу — цього разу суперник домінував

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 22:29
Динамо програло Пафосу та вилетіло із кваліфікації Ліги чемпіонів
Матч "Пафос" — "Динамо". Фото: "Динамо"

У другому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Пафос" приймав київське "Динамо". У першій грі кіпріоти перемогли з рахунком 1:0.

У матчі-відповіді кияни програли з рахунком 0:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Матч "Пафос" — "Динамо"
Владислав Ванат. Фото: "Динамо"

Принизлива поразка "Динамо"

"Динамо" зазнало труднощів з перших секунд матчу через пресинг господарів. Уже на 2-й хвилині Нещерет помилився з виходом до лівого флангу штрафного майданчика, дозволивши Танковичу із другої спроби з гострого кута покотити м’яч на дальню стійку, де Оршич замкнув комбінацію.

Після пропущеного голу "Динамо" знітилось і почало робити неймовірну кількість помилок. Ще до перерви кияни могли ще тричі пропускати, але рятували Нещерет та везіння.

Матч "Пафос" — "Динамо"
Микола Шапаренко в матчі з "Пафосом". Фото: "Динамо"

Другий гол був очікуваним і він стався на 55-й хвилині. Оршич виконав точну подачу з лівого флангу на дальню стійку, де Корреа, злетівши потужно влучив у ворота.

Після другого голу кияни взагалі опустили руки, крім Андрія Ярмоленка, який весь був кращим гравцем у складі "Динамо". Кіпріоти могли б робити рахунок 3:0, 4:0 або 5:0, але не пощастило.

"Динамо" в результаті поразки вилетіло в плей-оф кваліфікації Ліги Європи, де зіграє з переможцем протистояння "Хамрун Спартанс" та "Маккабі" Тель-Авів.

"Пафос" — "Динамо" — 2:0 перший матч — 1:0

Голи: Оршич, 2, Коррея, 55

"Пафос": Неофітос — Коррея (Жажа, 67), Гольдар, Лукассен, Пілеас (Сема, 85) — Танкович (Андерсон, 60), Шуньїч — Оршич (Ланга, 84), Пепе, Бруно — Драгомір (Кіна, 67).

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Д. Попов (Біловар, 65), Михавко, Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Буяльський (Герреро, 60), Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат (Волошин, 78), Кабаєв (Пономаренко, 78).

Попередження: Кіна — Ванат

Нагадаємо, вперше за тривалий період три українки виступлять на єтапі Діамантової ліги у стрибках у висоту.

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик наразі перебуває під дією ультиматуму.

Рой Джонс відмовляє британського суперважковаговика Мозеса Ітауму від бою проти Усика.

Київський "Локомотив" розгнівався на донецький "Шахтар" за переманювання їх тренера.

футбол Ліга чемпіонів Динамо єврокубки Пафос
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації