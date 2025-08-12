Динамо проиграло Пафосу и вылетело из квалификации Лиги чемпионов

Динамо снова проиграло Пафосу — на этот раз соперник доминировал
Во втором матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Пафос" принимал киевское "Динамо". В первой игре киприоты победили со счетом 1:0.
В ответном матче киевляне проиграли со счетом 0:2, сообщил портал Новини.LIVE.
Унизительное поражение "Динамо"
"Динамо" испытало трудности с первых секунд матча из-за прессинга хозяев. Уже на 2-й минуте Нещерет ошибся с выходом к левому флангу штрафной, позволив Танковичу со второй попытки с острого угла покатить мяч на дальнюю штангу, где Оршич замкнул комбинацию.
После пропущенного гола "Динамо" сникло и начало делать невероятное количество ошибок. Еще до перерыва киевляне могли еще трижды пропускать, но спасали Нещерет и везение.
Второй гол был ожидаемым и он случился на 55-й минуте. Оршич выполнил точную подачу с левого фланга на дальнюю штангу, где Корреа, взлетев мощно попал в ворота.
После второго гола киевляне вообще опустили руки, кроме Андрея Ярмоленко, который весь был лучшим игроком в составе "Динамо". Киприоты могли бы делать счет 3:0, 4:0 или 5:0, но не повезло.
"Динамо" в результате поражения вылетело в плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с победителем противостояния "Хамрун Спартанс" и "Маккаби" Тель-Авив.
"Пафос" — "Динамо" - 2:0 первый матч — 1:0
Голы: Оршич, 2, Коррея, 55
"Пафос": Неофитос — Коррея (Жажа, 67), Гольдар, Лукассен, Пилеас (Сема, 85) — Танкович (Андерсон, 60), Шуньич — Оршич (Ланга, 84), Пепе, Бруно — Драгомир (Кина, 67).
"Динамо": Нещерет — Тымчик, Д. Попов (Биловар, 65), Михавко, Дубинчак (Вивчаренко, 46) — Буяльский (Герреро, 60), Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат (Волошин, 78), Кабаев (Пономаренко, 78).
Предупреждения: Кина — Ванат
Напомним, впервые за длительный период три украинки выступят на этапе Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сейчас находится под действием ультиматума.
Рой Джонс отговаривает британского супертяжеловеса Мозеса Итауму от боя против Усика.
Киевский "Локомотив" разгневался на донецкий "Шахтер" за переманивание их тренера.
Читайте Новини.LIVE!