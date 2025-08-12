Видео
Главная Спорт Динамо снова проиграло Пафосу — на этот раз соперник доминировал

Динамо снова проиграло Пафосу — на этот раз соперник доминировал

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 22:29
Динамо проиграло Пафосу и вылетело из квалификации Лиги чемпионов
Матч "Пафос" — "Динамо". Фото: "Динамо"

Во втором матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Пафос" принимал киевское "Динамо". В первой игре киприоты победили со счетом 1:0.

В ответном матче киевляне проиграли со счетом 0:2, сообщил портал Новини.LIVE.

Матч "Пафос" — "Динамо"
Владислав Ванат. Фото: "Динамо"

Унизительное поражение "Динамо"

"Динамо" испытало трудности с первых секунд матча из-за прессинга хозяев. Уже на 2-й минуте Нещерет ошибся с выходом к левому флангу штрафной, позволив Танковичу со второй попытки с острого угла покатить мяч на дальнюю штангу, где Оршич замкнул комбинацию.

После пропущенного гола "Динамо" сникло и начало делать невероятное количество ошибок. Еще до перерыва киевляне могли еще трижды пропускать, но спасали Нещерет и везение.

Матч "Пафос" — "Динамо"
Николай Шапаренко в матче с "Пафосом". Фото: "Динамо"

Второй гол был ожидаемым и он случился на 55-й минуте. Оршич выполнил точную подачу с левого фланга на дальнюю штангу, где Корреа, взлетев мощно попал в ворота.

После второго гола киевляне вообще опустили руки, кроме Андрея Ярмоленко, который весь был лучшим игроком в составе "Динамо". Киприоты могли бы делать счет 3:0, 4:0 или 5:0, но не повезло.

"Динамо" в результате поражения вылетело в плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с победителем противостояния "Хамрун Спартанс" и "Маккаби" Тель-Авив.

"Пафос" — "Динамо" - 2:0 первый матч — 1:0

Голы: Оршич, 2, Коррея, 55

"Пафос": Неофитос — Коррея (Жажа, 67), Гольдар, Лукассен, Пилеас (Сема, 85) — Танкович (Андерсон, 60), Шуньич — Оршич (Ланга, 84), Пепе, Бруно — Драгомир (Кина, 67).

"Динамо": Нещерет — Тымчик, Д. Попов (Биловар, 65), Михавко, Дубинчак (Вивчаренко, 46) — Буяльский (Герреро, 60), Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат (Волошин, 78), Кабаев (Пономаренко, 78).

Предупреждения: Кина — Ванат

футбол Лига чемпионов Динамо еврокубки Пафос
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
